GIRL. Primé au Festival de Cannes, le long-métrage réalisé par Lukas Dhont est inspiré de la véritable histoire de la danseuse Nora Monsecour.

[Mis à jour le 3 février 2021 à 20h50] Présenté dans la section Un Certain Regard lors du Festival de Cannes 2018, Girl est le premier film de Lukas Dhont, qui revient sur le parcours d'une jeune femme trans qui souhaite devenir danseuse. Le scénario est d'ailleurs en premier lieu inspiré de la véritable histoire de Nora Monsecour, une danseuse originaire de la Flandre Orientale. Née dans le corps d'un garçon, elle débute sa transition à l'âge de 12 ans. Au même moment, elle se découvre une passion pour la danse et rentre à l'Ecole royale de ballet, à Anvers. Elle désire notamment participer aux cours avec les autres filles, mais sa demande est refusée par la directrice de l'époque.

Désormais, Nora Monsecour s'est révélée comme une danseuse accomplie qui a pu se distinguer à plusieurs reprises dans le monde du ballet. Réticente dans un premier temps à partager son expérience dans le cadre d'un film, elle finira toutefois par accepter la demande du réalisateur Lukas Dhont et participe au scénario de Girl. "C'est une partie de mon passé que j'ai longtemps gardée secrète, précise-t-elle dans les colonnes du Het Laatste Nieuws lors de la présentation du film à Cannes. Mais désormais, je n'ai plus honte car j'ai énormément bossé pour en arriver là." Toutefois, Girl n'est pas une adaptation exacte de la vie de Nora Monsecour, puisque la danseuse a été mise à l'écart du monde de la danse classique, la poussant à étudier la danse contemporaine.

Girl a été critiqué par plusieurs associations LGBT

Le film a été critiqué par plusieurs associations LGBT comme voyeuriste, notamment sur le "fantasme" véhiculé autour de la "génitalité" des adolescentes transgenres, mais a tout de même obtenu la Caméra d'or au Festival de Cannes. Dans les colonnes de Dance Magazine, Nora Monsecour a réagi à cette polémique, estimant qu'en "critiquant Girl, on empêche de partager le vécu d'une personne trans au monde, et on participe à me faire taire moi, mais aussi mon identité trans".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Inspiré d'une histoire vraie, ce film retrace le parcours de Lara, une jeune fille de 15 ans, née garçon qui souhaite embrasser une carrière de danseuse étoile. Lancée dans une réassignation sexuelle et l'apprentissage exigent de la danse classique, Lara va devoir faire preuve d'une grande force de caractère. Soutenue par son père qui l'accompagne chaque jour dans ce parcours difficile et hors normes, elle va apprendre à s'aimer.