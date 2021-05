DUNKERQUE FILM. Le long-métrage réalisé par Christopher Nolan décrit l'opération Dynamo, inspiré de la véritable bataille de Dunkerque. Mais les faits décrits sont-ils fidèles à la réalité historique ?

[Mis à jour le 24 mai 2021 à 20h45] Après être allé dans l'espace avec Interstellar, avoir renouvelé le film de braquage avec Inception, Christopher Nolan s'attaque au film de guerre avec Dunkerque. Le cinéaste plonge les spectateurs au cœur de la fameuse opération Dynamo, qui s'est déroulée en 1940. Celle-ci a permis d'évacuer de nombreux soldats britanniques piégés sur la plage française, avant l'arrivée des forces allemandes. Saluée par la critique, cette production a néanmoins reçu un accueil en demi-teinte de la part des historiens lors de sa sortie en 2017. Plusieurs médias ont rapporté des critiques, déplorant l'oubli d'éléments historiques importants, comme le sacrifice des soldats français.

Dunkerque décrit comme une course contre la montre l'Opération Dynamo, aussi appelée Bataille de Dunkerque. Du 20 mai au 4 juin 1940, l'armée britannique met en place cette opération pour évacuer ses soldats présents à Dunkerque, alors que l'Allemagne se rapproche et encercle la ville française. Durant ces quelques jours de l'année 1940, la bataille fait rage entre les navires envoyés par le Royaume-Uni pour récupérer leurs soldats, et l'armée allemande qui bombarde les plages de Dunkerque et le large. Comme dans le long-métrage de Christopher Nolan, les civils britanniques se sont mobilisés pour ramener leurs soldats au pays : environ 370 "Little ships" sont partis en direction de Dunkerque dans l'espoir d'aider les soldats. Au total, à la fin de cette opération Dynamo, 338 226 soldats, dont environ 123 095 Français, seront sauvés dans cette opération.

Un sacrifice français oublié par Christopher Nolan

Toutefois, le film a reçu des critiques sur la manière dont les soldats Français étaient montrés dans Dunkerque. Ces derniers sont quasiment absents du film, ou parfois montrés comme couards. Plusieurs historiens interrogés par les médias hexagonaux ont noté que durant la bataille de Dunkerque, entre 35 000 et 40 000 soldats français ont fait barrage sur les plages et ont joué un rôle crucial dans l'opération. Ils auraient ainsi protégé l'évacuation et n'ont pas pu embarquer eux-mêmes. Ils seront fait prisonniers par l'armée allemande le 4 juin 1940. Un sacrifice qui est complètement omis dans la réalisation de Christopher Nolan.

en savoir plus

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis -Dunkerque se déroule dans le nord de la France, en mai et juin 1940, durant la Seconde Guerre mondiale. Ce long métrage historique s'attarde particulièrement sur la bataille de Dunkerque dont le nom de code était "Opération Dynamo". Cette opération consistait à faire évacuer vers le Royaume-Uni, des soldats anglais, belges et français menacés par l'armée allemande.