Après un succès critique et commercial mondial, le film Parasite de Bong Joon-Ho doit être adapté en série aux Etats-Unis. Que sait-on déjà de ce projet ?

[Mis à jour le 05 juillet 2021 à 20h30] Après sa Palme d'Or et 4 Oscars, le film de Bong Joon-Ho Parasite n'a pas fini de faire parler de lui car le réalisateur prépare une série télévisée dans le même univers. Cette série, produite par HBO en collaboration avec Adam McKay, qui produit notamment Succession pour la chaîne cryptée américaine, ne compte pas être une adaptation du long-métrage mais bien un ajout à l'univers. Dans une interview pour Collider parue en 2021, Adam McKay expliquait qu'il s'agit d'une "série originale. Elle se déroule dans le même univers que le film mais c'est une histoire originale qui se déroule dans le même monde."

Le producteur racontait d'ailleurs que Bong Joon-Ho et lui-même ont profité du confinement en 2020 pour écrire le plan de la série. Le réalisateur sud-coréen, couronné aux Oscars début 2020, affirme que cette série lui permet de "créer un film de six heures" dans lequel il compte explorer toutes les histoires annexes qu'il n'a pas pu évoquer dans le film original. "J'ai plein d'histoire cachées que j'avais gardées". Il compte donc bien les utiliser pour la série made in HBO qui n'a cependant pas de date de diffusion pour le moment.

Synopsis - Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s'intéresse particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire...

Bong Joon-ho est un réalisateur originaire de Corée du Sud dont la filmographie est particulièrement intéressante. Caractérisés par une capacité à mélanger les genres, ses longs-métrages ont régulièrement obtenu des prix aussi bien en Corée du Sud qu'à l'international. Papa de Barking Dogs mais aussi de Memories of Murder, considéré comme son premier chef d'oeuvre, Bong Joon-ho a aussi réalisé The Host mais aussi Snowpiercer. Plus récemment, son film Okja a été diffusé en exclusivité sur Netflix et même présenté hors compétition à Cannes. Parasite, son septième film, a remporté la Palme d'or de l'édition 2019 du Festival de Cannes.

Lors de sa sortie en France, la presse s'est montrée dithyrambique au sujet de Parasite. Pour 20 Minutes, le long-métrage a tout ce qu'il faut pour devenir un film culte : "Parasite est tellement bien troussé qu'on a envie d'y retourner illico". Le Figaro confirme, le film primé à Cannes "n'a pas volé sa palme d'or". Le Télégramme loue également le talent des acteurs qui "rajoutent beaucoup de nuances et sont pour le moins savoureux". Le magazine spécialisé Première, qui publiait sa critique pendant la quinzaine à Cannes, se demandait déjà si Parasite n'obtiendrait pas la Palme car Bong Joon-ho signe ici "un film qui est au font aussi drôle qu'inquiétant". Sentiment prémonitoire puisque cette Palme, Parasite l'a bien reçue et le long-métrage a transformé l'essai en salles !

L'effet Palme d'Or a marché à fond pour Parasite de Bong Joon-ho ! Lors de sa première exploitation en salles en France début juin 2019, Parasite a attiré 1,724 million de spectateurs dans l'Hexagone. Un chiffre impressionnant qui marque le retour en adéquation des choix cannois avec les envies du public. Parasite est la Palme d'or la plus vue en France depuis 2004. Les Français ne sont pas les seuls à avoir aimé Parasite. Le film a récolté un total de 157 millions de dollars partout dans le monde. Une belle aventure pour le film sud-coréen !

Les versions vidéo de Parasite sont disponibles dans le commerce en France. Plusieurs éditions sont à votre disposition dont une version "simple" sans bonus à 19,99€ pour le DVD et 24,99€ pour le BluRay chez Amazon ou la Fnac par exemple. Une édition collector avec un boîtier Steelbook avec le BluRay, le BluRay 4D, un BluRay de bonus et le film en DVD est aussi mis à la vente le 28 février 2020. Il peut être commandé sur Amazon ou encore la Fnac. Un coffret collector limité à 1500 exemplaires a également été mis en vente sur le Jokers Shop, boutique en ligne du distributeur français de Parasite, mais celui-ci est désormais en rupture de stock.

Il est possible de se procurer légalement le film Parasite sur les plateformes de VOD habituelles que ce soit en location ou bien à l'achat. Pour le louer, il vous en coûtera à partir de 4,99€ sur FilmoTV, UniversCiné, Canal VOD et MyTF1 VOD. Le film est également disponible à l'achat numérique sur ces mêmes plateformes à partir de 9,99€. Prenez par ailleurs garde de bien acheter ou louer le film dans la définition voulue : les plateformes proposent aussi bien de la haute définition, souvent vendue plus cher, que de la définition standard.

Parasite a obtenu à la fois un succès commercial et un succès d'estime. En plus de la Palme d'Or, le long-métrage de Bong Joon-ho a tant fait parler de lui qu'il s'est imposé dans de nombreuses cérémonies de remise de prix dans le monde aussi bien aux Oscars qu'aux César en France. Voici un récapitulatif des principales nominations et des prix reçus pour le film Parasite.

