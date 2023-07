MISSION IMPOSSIBLE ROGUE NATION. Dans le cinquième volet de la saga réalisé par Christopher McQuarrie, Tom Cruise réalise l'impossible : sauter sur la carcasse d'un avion en plein vol.

Incroyable, mais vrai. Dans Mission Impossible : Rogue Nation, cinquième opus de la franchise, Ethan Hunt tente d'entrer dans un A400M, un avion militaire... alors que celui-ci est en train de s'envoler. La scène est déjà impressionnante à l'écran. Elle l'est encore plus en vrai, lorsqu'on sait que Tom Cruise a réalisé lui-même sa cascade, comme il le fait quasi systématiquement.

En 2015, Airbus Military a publié la vidéo de l'interprète d'u protagoniste de Mission Impossible 5 accroché à l'Airbus A400M Atlas, scène tournée le 31 octobre 2014. L'occasion d'en apprendre davantage sur les secrets de tournage de cette scène. Il a fallu trois mois aux équipes pour préparer les fixations afin que Tom Cruise et les caméras soient attachées et que le tournage puisse se dérouler en toute sécurité, et plusieurs essais ont été effectués en amont.

"Tom Cruise était accroché sur le flanc de l'avion. Il était retenu par un ingénieux système de câbles fixés au travers de la porte de largage des parachutistes et de la soute, un trucage imperceptible à l'écran", précisent les équipes dans un article de L'Express. Pour autant, Tom Cruise a dû se plier à des conditions difficiles pour tourner cette scène de Mission Impossible 5 : Rogue Nation. "Un des plus gros challenges physiques pour Tom était de lutter contre le froid. Certains jours, il faisait à peine 3°C, l'avion volait à plus de 240 km/h, à 1000 mètres d'altitude. C'est un environnement très hostile pour lui qui était accroché à la porte de l'avion", décrit Kieran Daly, porte-parole d'Airbus Defense and Space, dans une interview à L'Express. En tout, Tom Cruise effectuera 8 prises d'une dizaine de minutes à chaque fois."

Synopsis - Ethan Hunt doit détruire le Syndicat, une nouvelle organisation criminelle, sans foi ni loi. Mais L'IMF pourrait bien connaître sa fin si elle ne trouve pas de nouvelles stratégies.