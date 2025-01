Sorti en 1997, "Le cinquième élément" de Luc Besson est devenu l'un des classiques de la science-fiction française et un immense succès à l'étranger.

Le cinquième élément est un film de science-fiction français de Luc Besson, composé d'un casting principalement américain (Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Ian Holm...). Sorti au cinéma le 7 mai 1997, c'est devenu un gros succès d'un film français à l'étranger (263 millions de dollars à travers le monde, 7,7 millions d'entrées en France) et un classique du genre qui lui a permis de décrocher trois Césars. Malgré ce succès populaire, l'un de ses comédiens "ne supporte pas" le film.

C'est ce que Gary Oldman avait déclaré dans les colonnes de Playboy en 2014. L'acteur qui incarne le grand méchant du Cinquième élément, Jean-Baptiste Emanuel Zorg, n'expliquera pas davantage les raisons de son dédain pour le long-métrage. Dans une autre interview pour Yahoo en 2016, lorsque le journaliste lui explique que Le cinquième élément est devenu un film culte, l'acteur renchérit : "Je sais ! On vit dans un monde dingue..."

Il explique toutefois auprès de Yahoo qu'il avait accepté le rôle du méchant du Cinquième élément uniquement pour rendre l'ascenseur à Luc Besson, qui l'a aidé à financer son long-métrage, Ne pas avaler : "Je réalisais un film, et Luc Besson était l'un des producteurs et m'avait aidé à trouver les financements [....] Je n'ai pas lu le scénario, c'était une faveur." Depuis, l'acteur britannique qui avait déjà joué dans Léon n'a plus joué sous la direction du réalisateur français. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Gary Oldman émet des réserves sur un film dans lequel il a joué. Généralement, c'est sa propre performance que l'acteur descend en flèche, comme pour Sid & Nancy ou Ludwig van B.

Gary Oldman dans "Le cinquième élément". © REX FEATURES/SIPA (publiée le 07/01/2025)

N'en déplaise à Gary Oldman, Le Cinquième Elément reste l'un des gros succès d'un film français à l'étranger. Luc Besson a en effet veillé à ce que film soit reconnu de nationalité française, malgré le fait que la majorité des acteurs soient américains. Ainsi, ce sont des français qui ont été nommés à la tête des postes techniques-clé, comme le montage, la photographie, la musique, etc.

Synopsis - Egypte, 1914. Alors que la Première Guerre mondiale se prépare, un groupe d'extraterrestres bienfaisants, les Mondo-Shawans, débarque sur terre pour récupérer quatre pierres symbolisant les quatre éléments. Ils font alors la promesse de rapporter les pierres dans 300 ans, lorsque le mal fera son retour sur la planète. Trois siècles plus tard, alors que les Mondo-Shawans reviennent sur Terre avec les pierres, leur vaisseau est abattu et les pierres sont perdues. Cependant, à partir d'une main récupérée dans les décombres du crash, les scientifiques parviennent à reconstruire Leeloo, une entité féminine représentant le cinquième élément. Effrayée, Leeloo s'enfuit et tombe accidentellement dans le taxi de Korben Dallas...