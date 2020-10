50 NUANCES DE GREY 3 - 50 nuances plus claires conclut la trilogie cinéma entamée en 2015. Mais alors que de nouveaux romans sont sortis, une suite pourrait-elle voir le jour ?

[Mis à jour le 11 octobre 2020 à 20h55] En 2018, après un succès phénoménal en librairie et au box-office mondial, la série des "Cinquante nuances" s'est achevée au cinéma. Le troisième film, 50 nuances plus claires, génère près de 371 909 449 dollars au box office à travers le globe, un joli score qui en fait tout de même le moins bon démarrage de l'ensemble de la franchise. Si la saga retraçant la romance érotique entre Anastasia Steel et Christian Grey a pris fin au septième art, de nouveaux livres sont sortis depuis en librairie : en 2015, E.L. James sort Grey, une nouvelle version du premier tome de "50 nuances...", cette fois du point de vue du protagoniste masculin. Une suite voit le jour en 2017, tandis qu'un troisième ouvrage est prévu prochainement.

Il n'est donc pas incongru d'espérer une adaptation cinématographique de Grey et son deuxième volume, Darker. Mais s'il est possible de décliner la même histoire sur différents points de vue en roman, la tâche est plus ardue pour les films. L'idée n'est d'ailleurs pas à l'ordre du jour, a confirmé Jamie Dornan, qui incarne le millionnaire à l'écran : "Je ne pense pas que ça soit possible, a-t-il expliqué au cours d'une interview dans l'émission Lorraine en 2018. Je veux dire, il n'y a pas de nouveau livre : Erika (L. James) a écrit les deux premiers livres du point de vue de Christian, mais je pense qu'on les a déjà vus, qu'on a déjà fait ces films, l'histoire est la même, donc je ne pense pas qu'il y aura de nouveau film. Sauf si Erika écrit une suite. Mais Dakota et moi-même, et surtout moi, on devient trop vieux pour tout ça". Les fans de 50 nuances de Grey vont devoir se faire une raison, et profiter des diffusions TV de la saga érotique.

Synopsis - La journaliste Anastasia Steele et le milliardaire Christian Grey pourraient enfin avoir droit au bonheur après leur mariage. Les deux amoureux partent en lune de miel sur la Côte d'Azur. Mais leur couple est en danger puisque l'ancien rédacteur en chef d'Anastasia la poursuit pour se venger.