House of the Dragon : quand sortira la saison 3 sur Max ?

Le dernier épisode de la saison 2 était diffusé ce lundi, et les fans se demandent déjà quand les prochains épisodes sortiront en streaming.

House of the Dragon, c'est déjà terminé pour cette année. Le dernier épisode de la saison 2, qui n'en comptait exceptionnellement que huit, vient tout juste d'être mis en ligne ce lundi 5 août 2024. Après sa diffusion aux Etats-Unis, il est désormais accessible pour les abonnés français sur la plateforme de streaming Max.

Une nouvelle étape de la Danse des dragons a été mise en scène dans cet épisode 8 du prequel de Game of Thrones. Et les fans se languissent déjà probablement de la suite, deux mois après le retour de la saison 2. Car une saison 3 a bel et bien été confirmée par HBO, avant même la diffusion de cette dernière salve d'épisodes de House of the Dragon. "Nous sommes émerveilléspar les efforts considérables déployés par toute l'équipe", avait saluée Francesca Orsi, vice-présidente des programmes d'HBO, dans un communiqué de presse. "Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre l'histoire de la Maison Targaryen et de voir cette équipe briller à nouveau de mille feux pour une troisième saison".

© Photograph by Ollie Upton/HBO

La guerre qui oppose les deux branches des Targaryen va donc se poursuivre dans de prochains épisodes, et si les lecteurs de l'oeuvre de George R.R. Martin savent ce qui se trame dans chaque clan, nous garderons le mystère pour ceux qui regardent exclusivement la série. Mais pour le moment, on sait encore très peu de choses sur cette suite. En effet, on ne sait pas encore à quelle date cette saison 3 pourrait être mise en ligne sur Max : rappelons qu'il avait fallu patienter un peu moins de deux ans entre la saison 1 et la saison 2, un délai imputé en partie à la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, en 2023.

Il n'est donc pas impossible qu'il faille patienter jusqu'à fin 2025 voire 2026 avant de voir les nouveaux épisodes de House of the Dragon. Pour l'heure, ni Max, ni HBO, n'ont communiqué sur une date de diffusion. Par ailleurs, le casting de cette prochaine saison n'a pas encore été dévoilé dans son intégralité.