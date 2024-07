House of the Dragon : une confrontation décisive dans l'épisode 3 de la saison 2 (spoilers)

Dans l'épisode 3 de la saison 2 de "House of the Dragon", deux figures de chaque clan se confrontent dans une rencontre décisive, et un lieu mythique de l'univers est dévoilé.

C'est le nouveau rendez-vous des fans de Game of Thrones. Chaque lundi, les téléspectateurs peuvent découvrir un nouvel épisode de House of the Dragon, qui a débuté la diffusion de sa nouvelle saison il y a trois semaines, sur la plateforme de streaming par abonnement Max. Ce lundi 1er juillet 2024, les fans peuvent découvrir l'épisode 3 de la saison 2.

Dans ce nouvel épisode de House of the Dragon, les tensions escaladent après les morts de Lucherys, Jaehaerys, sir Erryk et sir Arryk. L'affrontement semble inévitable, même si chaque clan semble de moins en moins prudent dans chacun de ses mouvements, jusqu'à une confrontation inattendue qui vient balayer tout espoir de paix. Ci-dessous, découvrez le récapitulatif de l'épisode 3 de la saison 2. Attention, la suite de l'article contient des spoilers.

Daemon prend Harrenhal

L'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon s'ouvre sur un massacre entre deux maisons ennemies, les Brackens et les Blackwoods, vassales de lord Tully qui ont chacune à prêté allégeance à l'un des deux clans ennemis. En parallèle, on retrouve Daemon qui a quitté Peyredragon après sa dispute avec Rhaenyra. Le prince Targaryen s'est rendu au château de Harrenhaal, propriété de la famille Strong et plus grand château de Westeros. Ser Simon Strong se rend immédiatement et lui lègue le château en ruine. Daemon compte s'en servir comme base d'attaque sur les Conflans. Mais il souffre d'hallucinations durant son séjour, voyant notamment la jeune Rhaenyra (Millie Alcock de retour dans le rôle) recoudre la tête du jeune Jaehaerys. Le château serait-il hanté ?

Les Verts contre-attaquent

Au cours de l'épisode 3 de la nouvelle saison de House of the Dragon, le clan Hightower contre-attaque après l'échec de l'assaut de sir Arryk. Sir Criston Cole part lui aussi au château de Harrenhaal avec Gwayne Hightower, le frère d'Alicent, pour prendre la bâtisse et soumettre les Conflans. Mais en chemin, les soldats croisent Baela Targaryen et son dragon. Elle tente de les prendre en chasse, mais ils arrivent à se réfugier in extremis dans la forêt avant d'être attaqués.

En parallèle, les téléspectateurs peuvent découvrir l'existence d'un nouveau personnage qui prétend être le fils bâtard de Baelon et demi-frère de Viserys et Daemon. Il se fait notamment discret lorsqu'il croise le roi Aegon dans une taverne. Difficile de savoir s'il dit la vérité puisqu'on ne connaît pas de demi-frère à Viserys et Daemon dans la généalogie des Targaryen.

Confrontation décisive entre Alicent et Rhaenyra

Rhaenys met en garde Rhaenyra de l'escalade qui se joue actuellement entre les Hightowers et son clan et lui conseille de stopper la guerre tant qu'il en est encore temps. Après avoir envoyé Rhaena (la fille de Daemond) en lieu sûr pour qu'elle prenne soin de ses fils cadets (Viserys, Aegon et Joffrey) et d'oeufs de dragons afin d'assurer le futur de sa dynastie, elle prend une mesure décisive : provoquer une discussion avec Alicent dans l'espoir de trouver un terrain d'entente avant qu'il ne soit trop tard.

Avec l'aide de Mysaria, Rhaenyra se rend à Port-Réal déguisée en religieuse et provoque une rencontre surprise avec Alicent dans l'église. Les deux anciennes amies discutent enfin de leurs points de divergence, et notamment les morts de Lucherys et Jaehaerys. Lorsqu'Alicent lui assure que Viserys a demandé dans son dernier souffle que son fils Aegon accède au trône, Rhaenyra comprend qu'il parlait en réalité de la prophétie "Song of Ice and Fire", et qu'il ne parlait pas d'Aegon mais de l'ancien monarque, Aegon the Conqueror. Rhaenyra demande alors le trône qui lui revient de droit et la fin de la guerre avant qu'elle ne débute. Mais malgré ses doutes, Alicent refuse d'entendre la vérité et coupe court à la conversation. L'ultime tentative d'obtenir la paix a définitivement échoué.