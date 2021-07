HOUSE OF GUCCI. Réalisé par Ridley Scott, House of Gucci met en scène Adam Driver et Lady Gaga dans ce long-métrage dédié à la tumultueuse famille Gucci.

[Mis à jour le 30 juillet 2021 à 11h43] Luxe, passion, décadence, trahison et vengeance. C'est ce qui attend les spectateurs qui découvriront House of Gucci, au cinéma le 24 novembre 2021. Réalisé par Ridley Scott, ce biopic revient sur la famille derrière la marque de luxe italienne, jusqu'au meurtre de Mauricio Gucci le 27 mars 1995, commandité par son épouse Patrizia avant qu'il ne se remarie avec Paola Franchi.

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek et la française Camille Cottin au casting, House of Gucci est l'un des événement cinéma de l'année 2021. Dès les premières photos prises du tournage, le film était très attendu des cinéphiles, curieux de découvrir l'envers du décors de la marque italienne mais surtout le casting cinq étoiles pour raconter cette histoire sulfureuse. House of Gucci se dévoile enfin dans une première bande-annonce qui permet de cerner un peu plus les personnages et le couple formé par Lady Gaga et Adam driver. Découvrez les premières images du film de Ridley Scott ci-dessous.

Chargement de votre vidéo "House of Gucci - VOSTFR"

Synopsis - Inspiré d'une histoire vraie, House of Gucci revient sur l'empire familial créé par Guccio Gucci. Derrière la célèbre marque de luxe italienne, se cachent des passions, des drames, des trahisons et des désirs de vengeance. Jusqu'au meurtre de Mauricio Gucci, le 27 mars 1995, commandité par son épouse Patrizia Reggiani.

House of Gucci est un film réalisé par Ridley Scott sur l'empire familial de la célèbre marque de luxe italienne. Pour réaliser cette fresque sulfureuse entre passion et trahison, le réalisateur s'est entouré d'acteurs très prisés et reconnus, rendant l'attente autour de la sortie du long-métrage encore plus importante. La liste du casting ci-dessous :

Adam Driver : Maurizio Gucci

Lady Gaga : Patrizia Reggiani

Jared Leto : Paolo Gucci

Camille Cottin : Paola Franchi

Al Pacino : Aldo Gucci

Jeremy Irons : Rodolfo Gucci

Salma Hayek : Pina Auriemma

Jack Huston : Domenico De Sole

Mãdãlina Ghenea : Sophia Loren

Reeve Carney : Tom Ford

Youssef Kerkour : Nemir Kirdar

Vincent Riotta : Fernando Reggiani

Edouard Philipponnat : Walter

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'année 2021 s'annonce bien remplie pour Ridley Scott. A peine un mois seulement après la sortie de son long-métrage historique, The Last Duel, on pourra découvrir House of Gucci au cinéma. Le long-métrage sur la famille italienne fondatrice de la marque de luxe est attendu dans les salles de cinéma pour le 24 novembre 2021.