Sorti en 2011, l'adaptation du best-seller allemand "The Reader" a permis à Kate Winslet de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. Mais cette intrigue sur fond d'Hollocaust est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

The Reader est un film dramatique et historique sorti en 2008. Il s'agit de l'adaptation du best-seller de Bernhard Schlink, sorti en 1995, qui raconte la romance entre un adolescent allemand de 15 ans à la fin des années 1950 avec une femme plus âgée au passé trouble, Hanna Schmitz. Une fois adulte, celui qui est devenu avocat la retrouve au tribunal, accusée de crimes de guerre en tant que gardienne d'un camp de concentration nazi pendant la guerre.

The Reader est un drame qui a divisé la critique mais qui a permis à Kate Winslet de décrocher son premier Oscar de la meilleure actrice l'année suivant sa sortie, ainsi qu'un Golden Globe et un BAFTA. Si le film a des allures historiques, s'ancrant dans le Berlin des années 1950 et 1990, et que les camps de concentration avaient bel et bien des gardiens qui ont été jugés pour crimes de guerre (comme durant le procès d'Auschwitz, du 24 novembre au 22 décembre 1947, ou plus récemment le procès d'un ancien gardien du camp de 94 ans en 2021), il ne s'agirait pourtant pas véritablement d'une histoire vraie.

Souvent qualifié de semi-autobiographique, il est toutefois difficile de trouver des informations sur ce qui aurait été réel (mis à part les éléments historiques) ou inventé dans ce roman. L'auteur, Bernhard Schlink, l'aurait davantage pensé comme une parabole pour montrer comment la génération d'après-guerre avait parfois des difficultés à appréhender les horreurs de l'Holocauste et la génération précédente, qui a pu être témoin voire participer aux crimes de guerre. Le personnage d'Hannah, si on ne sait pas vraiment si elle a existé ou non, peut être en tout cas analysé comme une métaphore de "l'illettrisme moral" et de l'ignorance qui a permis à sa génération de commettre de telles atrocités ou de fermer les yeux pendant la Seconde guerre mondiale.

Synopsis - Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture. Mais un jour, elle disparaît. Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna sur le banc des accusés...