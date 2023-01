BABYLON FILM. "Babylon" est la grosse sortie cinéma du 18 janvier 2023. Les critiques américaines sont divisées sur le film de Damien Chazelle, tandis que la presse française est globalement conquise.

[Mis à jour le 18 janvier 2023 à 9h33] Babylon est la grosse sortie cinéma de ce 18 janvier 2023, et plus largement de ce début d'année. D'abord, parce qu'il s'agit du nouveau film de Damien Chazelle, à qui l'on doit La La Land ou Whiplash. Ensuite, parce qu'il réunit un casting cinq étoiles, Brad Pitt,, Margot Robbie, Jean Smart et Tobey Maguire en tête. Enfin, parce qu'il plonge le spectateur dans la décadence et les excès fous du Hollywood des années 1920 (le film foisonne de vomi, de violence et de sexe), en pleine révolution entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Babylon se présente ainsi comme un ovni cinématographique de 3h08.

Mais qu'en pensent les critiques ? Sur le site Rotten Tomatoes, Babylon récolte la note de 55% d'avis positifs et divise assurément. En France, la presse est davantage conquise, avec une note de 3,9/5 étoiles sur Allociné. Le magazine spécialisé Cinemateaser n'est pas avare en adjectifs, qualifiant le long-métrage de Damien Chazelle "épuisant, passionnant, radical, magistral". Idem pour Elle, qui qualifie le film de "magistral, cruel, flamboyant". Franceinfo salue ainsi la "reconstitution au cordeau du Hollywood des années 1920" et la "mise en scène ébouriffante", tout en mentionnant qu'il s'agit là d'un des "meilleurs rôles" de Brad Pitt. Parmi les avis négatifs, citons toutefois celui des Inrocks, qui reproche au film son manque de finesse. Ce qui est sûr, c'est que Babylon ne laissera pas ses spectateurs indifférents.

Synopsis - Récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, Babylon retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.