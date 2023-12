L'un des films les plus attendus de l'année 2024 se dévoile enfin dans une bande-annonce explosive. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le film "Furiosa".

En 2015, Mad Max : Fury Road, quatrième opus de la saga cinématographique de George Miller, avait conquis à la fois la critique et le public. Ce long-métrage, dans lequel Tom Hardy prend la place de Mel Gibson, était une véritable claque visuelle qui a engrangé plus de 378 millions de dollars, au point de recevoir 6 Oscars. Rapidement, un prequel centré sur la jeunesse du personnage joué par Charlize Theron a été commandé.

L'attente a été longue mais elle touche bientôt à sa fin. Les studios Warner Bros. ont enfin dévoilé la première bande-annonce de Furiosa, toujours réalisé par George Miller. Les premières images, qui reprennent l'univers visuel de Mad Max : Fury Road, promettent une nouvelle fois d'en mettre plein la vue aux spectateurs. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

De quoi parle Furiosa ?

Furiosa revient donc sur la jeunesse du personnage auparavant joué par Charlize Theron, qui se retrouve entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En parcourant les Terres Dévastées, ils tombent sur la Citadelle présidée par Immortan Joe, le grand méchant de Mad Max : Fury Road. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit trouver le moyen de rentrer chez elle.

Quels acteurs au casting de Furiosa?

Au casting, c'est Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) qui a été choisie pour incarner le rôle-titre. Elle donne la réplique à Chris Hesworth (Thor) et Tom Burke (The Musketeers). Quaden Bayles, et Nathan Jones font également partie de la distribution.

Quelle date de sortie pour Furiosa?

Furiosa est probablement le film d'action le plus attendu de l'année 2024. En France, il sera possible de le voir le 22 mai 2024, deux jours avant sa sortie aux Etats-Unis. Le long-métrage sortira alors exclusivement dans les salles de cinéma. Notons également que sa sortie correspond également à la fin du Festival de Cannes, difficile de ne pas imaginer une projection sur la Croisette comme Mad Max : Fury Road avant lui ! Pour l'heure, cela n'a toutefois pas été annoncé.