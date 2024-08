Présenté au Festival de Cannes, le drame de Gilles Lellouche s'offre une première bande-annonce à quelques semaines de sa sortie au cinéma.

Après Le Grand Bain, Gilles Lellouche est de retour à la réalisation. L'acteur et cinéaste dévoilera prochainement L'amour ouf, une fresque épique qui se veut ambitieuse et qui adaptent le roman du même nom écrit par Neville Thompson. Dans ce long-métrage, le public va suivre deux adolescents qui tombent amoureux, malgré leurs origines sociales opposées. Lorsque le garçon devient criminel et passe 12 ans en prison, leur amour passionné devient impossible... ou pas ?

Une première bande-annonce aussi esthétique qu'énigmatique a été dévoilée ce mardi par StudioCanal, à quelques semaines de la sortie du film au cinéma. Si ces premières images en disent peu sur les enjeux et sur l'intrigue, elles dévoilent le casting du film, dont François Civil et Adèle Exarchopoulos qui incarnent le couple principal à l'âge adulte, mais également Mallory Wanecque, Malik Frikah, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez, Karim Leklou, Raphaël Quenard, et Anthony Bajon.

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2024, L'amour ouf est reparti bredouille et n'a remporté aucun prix. A voir désormais l'accueil que lui réservera le public dans les salles de cinéma. L'amour ouf est à découvrir sur grand écran en France le 16 octobre 2024.

Synopsis - Les années 80, dans le nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traine. Et puis leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur.