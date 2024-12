La suite de "Vaiana, la légende du bout du monde" est sortie au cinéma le 27 novembre 2024. Et elle écrase la concurrence au box-office français et mondial.

C'est un raz-de-marée qui balaie tout sur son passage. Sorti le 27 novembre 2024, Vaiana 2 est l'un des gros événements cinéma de cette fin d'année. Et sans surprise, le film d'animation Disney écrase la concurrence et domine le box-office. Près de 2,4 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles obscures en une semaine à peine pour découvrir les nouvelles aventures océaniques de Vaiana et Maui en France, selon les informations de Box-office Pro. Le reste des films exploités cette semaine fait pâle figure à côté, avec 394 103 entrées pour En fanfare, 388 495 entrées pour Gladiator 2 (2,3 millions depuis sa sortie le 13 novembre) ou 160 628 entrées pour L'amour ouf (4,5 millions depuis sa sortie le 16 octobre).

Vaiana 2 devient donc le 9e plus gros succès de l'année 2024 en France en sept jours à peine. A titre de comparaison, Vice-Versa 2, film d'animation Pixar qui est le troisième plus gros succès de l'année au box-office français avec 8,4 millions d'entrées à date, avait terminé sa première semaine d'exploitation en juin dernier avec 1,9 millions d'entrées. La Reine des Neiges 2 faisait un peu mieux, avec 2,1 millions d'entrées pour sa première semaine française. Le succès de Vaiana 2 ne fait donc que commencer.

A l'international, le phénomène est tout aussi impressionnant. En moins de dix jours donc, le second volet de la franchise Vaiana réalisé par David G. Derrick Jr a déjà engrangé plus de 423 millions de dollars à travers le monde, dont 239 millions seulement aux Etats-Unis.

Si les critiques françaises sont mitigées sur la qualité du long-métrage, ce succès fulgurant n'est cependant pas inattendu. Avec La Reine des Neiges, Vaiana reste l'un des films Disney les plus populaires de ces dix dernières années. Le premier épisode est considéré comme le film le plus vu de tous les temps sur Disney+, avec plus de 80 milliards de minutes visionnées selon les informations de Bloomberg (c'est comme si le film avait été vu 748 millions de fois...). On peut d'ailleurs régulièrement voir l'héroïne dans le top 10 des films les plus vus sur Disney+, et notamment à la première place du classement. La popularité du film d'animation n'est donc plus à prouver.

Mais Vaiana 2, qui devait être une série avant de devenir une suite au cinéma, vaut-il le coup d'oeil ? Les critiques françaises sont partagées sur la qualité du long-métrage Disney des fêtes de fin d'année. Il y a évidemment plusieurs critiques qui se sont laissés cueillir par les qualités de Vaiana 2. Et la principale reste la mise en scène ! Pour Le Journal du Dimanche, "le résultat force l'admiration" et le dessin animé est "visuellement éblouissant". Même son de cloche du côté du Parisien, qui estime que graphiquement, "le film s'affirme encore plus somptueux que le premier". Konbini salue "une aventure plus ambitieuse" "avec son lot de personnages attachants et de chansons envoûtantes".

A l'inverse, d'autres médias comme Sud Ouest estime que l'héroïne Disney fait "un retour en demi-teinte". La faute principale ? Le scénario. Selon le quotidien régional, le film d'animation "oublie de développer une intrigue efficace". Le magazine spécialisé Première, lui, reconnait que l'héroïne peut être attachante, mais "le nouveau récit manque de tenue et d'originalité pour convaincre pleinement". Si La Croix estime que le message du film est "sympathique", surtout, "il suscite un ennui aussi profond que le Pacifique", quand Télérama dénonce une "suite paresseuse". Pour Le Journal du Geek, qui reproche à Vaiana 2 son scénario en demi-teinte qui "ne raconte rien", la "déception" et la "frustration" sont grandes.

Synopsis - Vaiana se lance dans une nouvelle aventure aux confins des mers d'Océanie après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres. Vaiana 2 est un film réalisé par Dave Derrick Jr. La musique est réalisée par Abigail Barlow et Emily Bear, Opetaia Foa'i et Mark Mancina.