Le dernier film de Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice", est sorti au cinéma ce mercredi 11 septembre. Le pari est-il gagnant ? Les critiques et le public ont tranché.

Ne prononcez surtout pas son nom trois fois, même si vous êtes impatients de le découvrir en salles. Véritable succès au box-office américain, Beetlejuice Beetlejuice, suite du film culte de Tim Burton, sort au cinéma en France ce mercredi 11 septembre. Le réalisateur américain espère renouer avec son style si reconnaissable et la poésie parfois foutraque de ses histoires de monstres et de laissés pour comptes en retrouvant les personnages de Beetlejuice pour de nouvelles intrigues : cette suite voit la famille Deetz de retour à Winter River suite à un drame. Mais Beetlejuice revient également dans leur vie lorsque la fille de Lydia ouvre un portail menant à l'Après-vie.

Alors, pari gagnant pour Tim Burton ? Globalement, la France s'est laissée cueillir par cette proposition du cinéaste. Sur l'agrégateur de critiques d'Allociné, le film obtient la note presse de 3,5/5 (sur 24 titres recensés) et celle des spectateurs s'élève à 3,7/5 ce mercredi. Même son de cloche sur le site américain Rotten Tomatoes, où le film est déjà certifié "frais" (78% d'avis positifs de la presse, 82% du public), tandis que le site Metacritic lui donne la note critique de 62/100, avec un public plus clément qui lui donne la note de 6,9/10.

Franceinfo salue un "Tim Burton pur jus" dans lequel "Tim Burton a mis le paquet dans ce Beetlejuice au carré, qui ne décevra pas les fans si toutefois leur attente n'excède pas une envie de petite piqûre de rappel nostalgique fortement dosée". Pour Ecran Large, le film "est bien loin d'être raté" car le cinéaste "revient à la véritable comédie" grâce à des "trouvailles aussi créatives qu'hilarantes", même si le long-métrage n'est pas exempt de défauts, notamment au niveau du scénario et de sa "désorganisation foutraque". Le magazine spécialisé Première s'est laissé emporter par une suite "marrante et rythmée" dans laquelle "Tim Burton renoue avec sa malice et son mauvais esprit". A l'inverse, Slate est bien plus mesuré, reprochant à cette comédie fantastique de "se perdre dans des intrigues alambiquées et des blagues à côté de la plaque" pour proposer "une suite sans âme".

Les critiques anglophones qui avaient déjà partagé leurs avis à la sortie de la projection à Venise se sont aussi laissées séduire par cette nouvelle mouture de Beetlejuice. Le magazine américaine Deadline salue un film "drôle tout le temps", quand la BBC est conquise par cette "farce joyeusement loufoque remplie de punchlines qui assomment et de bons effets pratiques". Plus mesuré, Total Film a salué "l'amusant divertissement" qu'offre cette suite tout en concédant que Beetlejuice Beetlejuice "ne restera pas longtemps dans les mémoires". Même son de cloche pour le magazine Time, qui note que "Burton s'est simplement autorisé à faire l'idiot et à s'amuser". Si IGN note que cette suite est "charmante", elle n'est pourtant "pas nécessaire", le Guardian déplore que le film "échoue à ajouter quoi que ce soit à l'original".

Réalisé par Tim Burton, le scénario est écrit par Alfred Gough et Miles Millar, qui ont déjà travaillé sur la série Mercredi. Au casting, les cinéphiles reconnaîtront sans difficulté la star de la série Netflix Jenna Ortega dans le rôle d'Astrid, tandis que Justin Theroux (The Leftovers), Monica Bellucci (Irréversible, 007 Spectre), Arthur Conti (House of the Dragon) et Willem Dafoe (Pauvres créatures, Spider-Man) rejoignent également le casting. Le film sort en France le 11 septembre 2024.

Synopsis - Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, une adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'Au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille.