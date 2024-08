"Beetlejuice Beetlejuice" a été projeté en avant-première à la Mostra de Venise ce mercredi. Les critiques américaines ont déjà partagé leurs avis.

Le démon dont il ne faut surtout pas prononcer le nom trois fois est bientôt de retour au cinéma. Beetlejuice Beetlejuice, suite 36 ans plus tard du film à succès de Tim Burton, a été projeté en ouverture de la Mostra de Venise ce mercredi 29 août 2024, à quelques jours seulement de sa sortie en France, le 11 septembre. Toujours réalisé par le cinéaste américain, cette suite voit la famille Deetz de retour à Winter River suite à un drame. Mais Beetlejuice revient également dans leur vie lorsque la fille de Lydia ouvre un portail menant à l'Après-vie.

Globalement, les premières critiques qui ont déjà partagé leurs avis se sont laissé séduire par cette nouvelle mouture de Beetlejuice. Le magazine américaine Deadline salue un film "drôle tout le temps", quand la BBC est conquise par cette "farce joyeusement loufoque remplie de punchlines qui assomment et de bons effets". Plus mesuré, Total Film a salué "l'amusant divertissement" qu'offre cette suite tout en concédant que Beetlejuice Beetlejuice "ne restera pas longtemps dans les mémoires". Même son de cloche pour le magazine Time, qui note que "Burton s'est simplement autorisé à faire l'idiot et à s'amuser". Si IGN note que cette suite est "charmante", elle n'est pourtant "pas nécessaire", le Guardian déplore que le film "échoue à ajouter quoi que ce soit à l'original".

Réalisé par Tim Burton, le scénario est écrit par Alfred Gough et Miles Millar, qui ont déjà travaillé sur la série Mercredi. Au casting, les cinéphiles reconnaîtront sans difficulté la star de la série Netflix Jenna Ortega dans le rôle d'Astrid, tandis que Justin Theroux (The Leftovers), Monica Bellucci (Irréversible, 007 Spectre), Arthur Conti (House of the Dragon) et Willem Dafoe (Pauvres créatures, Spider-Man) rejoignent également le casting. Le film sort en France le 11 septembre 2024.

Synopsis - Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, une adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'Au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille.