Beetlejuice 2 : une première bande-annonce inquiétante pour la suite du film de Tim Burton

Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O'Hara rempilent dans "Beetlejuice Beetlejuice" aux côtés de Jenna Ortega. Un premier teaser a été dévoilé.

Attention à ne pas prononcer son nom trois fois ! Beetlejuice Beetlejuice, suite de la comédie fantastique-horrifique de Tim Burton, se dévoile enfin dans un premier teaser. Trente-six ans après le premier épisode, le réalisateur rempile aux côtés de Michael Keaton dans la peau du démon farceur, de Winona Ryder dans la peau de Lydia et de Catherine O'Hara dans celui de Delia.

Dans cette suite, la famille Deetz est de retour à Winter River et va devoir faire de nouveau face à Beetlejuice lorsque la fille de Lydia ouvre un portail menant à l'Après-vie. Réalisé par Tim Burton, le scénario est néanmoins écrit par Alfred Gough et Miles Millar, qui ont déjà travaillé sur la série Mercredi. Au casting, les cinéphiles reconnaîtront sans difficulté la star de la série Netflix Jenna Ortega dans le rôle d'Astrid, tandis que Justin Theroux (The Leftovers), Monica Bellucci (Irréversible, 007 Spectre), Arthur Conti (House of the Dragon) et Willem Dafoe (Pauvres créatures, Spider-Man) rejoignent également le casting. Le film sortira en France le 11 septembre 2024.

Synopsis - Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid ouvre accidentellement un portail menant à l'Après-vie.