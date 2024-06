C'est le carton cinéma du printemps 2024. La comédie française réalisée par Artus a déjà atteint les 5 millions d'entrées et vise les 10 millions. Retour sur un phénomène.

Un p'tit truc en plus est déjà très bien parti pour devenir le plus gros succès cinéma de cette année 2024. Depuis sa sortie en salles le 1er mai, la comédie française réalisée part Artus fait un véritable carton. Ce film qui traite du handicap a déjà atteint le cap des 5 millions de spectateurs, en à peine un mois. C'est même le plus gros succès français depuis la crise du Covid-19, en figurant déjà dans le top 10 mondial pour la cinquième semaine consécutive.

Réalisée par Artus, Un p'tit truc en plus suit un père et son fils en cavale qui se réfugient dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Pour ne pas se faire repérer, ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Au casting, le cinéaste joue également l'un des premiers rôles, face à Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et plusieurs comédiens amateurs atteints eux-mêmes de handicap comme leurs personnages.

Un p'tit truc en plus bénéficie d'un bouche-à-oreille extrêmement positif depuis sa sortie. Les spectateurs saluent un film feel good "qui fait du bien" au moral, "émouvant et juste", comme on peut le lire sur les avis recensés sur Linternaute. Adeptes d'humours méchants s'abstenir, puisque la comédie d'Artus prend le parti rafraichissant de rire avec les personnes atteints de handicap, et non pas à leurs dépens. Auprès de l'AFP, le réalisateur explique ce sujet par "cette époque un peu anxiogène" favorable à un tel film "qui fait du bien", et qui permet de mettre à l'honneur "une population qu'on ne voit pas souvent".

Comme l'analyse également BFM TV, le succès du film s'explique également par des logiques territoriales. Contrairement à certaines productions qui attirent davantage un public parisien ou citadin, Un p'tit truc en plus a un succès très local et draine un public plus large, notamment dans le Grand Ouest, et dans la région de Lyon. Et il y a fort à parier que la Fête du cinéma à la fin du mois, et les vacances d'été qui approchent ne devraient pas freiner le succès du film, loin de là.

Les spectateurs conquis, les avis

Un tel succès s'explique bien évidemment par des critiques dithyrambiques du public, et ce depuis la première semaine d'exploitation du film. Les premiers spectateurs et lecteurs de Linternaute étaient déjà totalement séduits par Un p'tit truc en plus, puisqu'ils lui ont octroyé la note de 4,7/5 sur notre agrégateur d'avis. Pour At263, il s'agit d'un "film formidable", "génial émouvant et juste", quand Mimiko salue une "pépite de l'humour spontanée". Damien, de son côté, fait l'éloge "d'un moment délicieux d'inclusion et de compréhension, un très joli film qui fait du bien". Vous pouvez vous aussi donner vos avis sur Un p'tit truc en plus en cliquant ci-dessous.

Que pensent les critiques d'Un p'tit truc en plus ?

De son côté, si la presse est plus sévère, elle a toujours été globalement très enthousiaste devant cette nouvelle comédie française, puisque le film décroche la note de 3/5 sur Allociné. Pour Première, Artus "a trouvé le ton parfait -gonflé mais jamais provoc'" en maîtrisant "l'écriture de ses personnages atteints de handicap et des situations où l'on rit beaucoup non pas d'eux mais avec eux." Le Parisien salue également un film "gonflé, drôle et très touchant". Pour Le Figaro, il s'agit d'un "éloge attachant et joyeux de la différence" sous les allures d'une "tendre comédie chorale" qui "porte sans mièvrerie son message de tolérance et d'acceptation de la différence". Sud Ouest déplore toutefois que le film "accumule les poncifs", en notant toutefois les "bonnes intentions" du réalisateur et acteur, qui a notamment casté des comédiens amateurs eux-mêmes atteints de handicap. Pour Le Monde, il s'agit "dune comédie généreuse, mais digne des Bisounours". Un p'tit truc en plus est à découvrir en ce moment au cinéma.

Des chiffres exceptionnels au box-office

Jusqu'où peut s'envoler Un p'tit truc en plus ? Dès sa sortie le 1er mai 2024, les scores du film au box-office française sont impressionnants, puisqu'il a réalisé le meilleur démarrage de l'année et fait un meilleur lancement qu'Intouchables et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?. Depuis, le film a réalisé 5 millions d'entrées en un mois d'exploitation seulement, coiffant au poteau les blockbusters à la Mad Max : Furiosa et même Dune, deuxième partie. Auprès de Sud Ouest, le distributeur, Pan Cinema, espère atteindre désormais les 10 millions de tickets vendus.

Synopsis - Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.