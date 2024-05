"Blue & Compagnie" est un nouveau film avec Ryan Reynolds pour les petits et les grands. Il est sorti en salles ce mercredi 8 mai 2024.

Pourquoi ne pas profiter des ponts et jours fériés du mois de mai pour se faire une toile ? Ce mercredi 8 mai, il est possible de découvrir en salles Blue & Compagnie, nouveau film pour parents et enfants de Paramount. Réalisé par John Krasinski (The Office, Sans un bruit), ce long-métrage qui mêle prises de vues réelles et images de synthèse raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle peut voir les amis imaginaires oubliés de tout le monde. Elle décide de les reconnecter, aidée par son voisin, incarné par Ryan Reynolds.

Le cinéaste qui s'était particulièrement illustré derrière la caméra dans le genre horrifique avec Sans un bruit et sa suite se lance pour la première fois dans le film pour enfants. Classé tous publics en France (donc adapté aux enfants), le long-métrage est accessible à partir de 6 ans selon Allociné, tandis que le film est classé PG (accompagné d'un adulte souhaitable) aux Etats-Unis.

Synopsis - Bea, une jeune fille, découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié.