Un cinquième épisode des Tuche, qui voit toute la famille partir à la rencontre de la famille royale britannique, sortira dans les prochains mois au cinéma. Un premier teaser avec Jean-Paul Rouve, vient d'être publié.

Après l'Elysée et les Etats-Unis, direction l'Angleterre pour la famille Tuche. Un cinquième film mettant en scène l'iconique personnage incarné par Jean-Paul Rouve est en préparation et sortira au début de l'année prochaine au cinéma. Pour l'occasion, l'acteur est également derrière la caméra pour proposer une nouvelle aventure à cette famille de trublion : partir en Angleterre et y rencontrer la famille royale.

Au casting de Les Tuche 5 - God Save the Tuche, on retrouve toute la famille Tuche : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin ou encore Theo Fernandez rempile. On ne sait pas encore quels seront les comédiens qui incarneront les britanniques, voire la famille royale, dans ce nouvel opus. En attendant la sortie du film prévue pour le 5 février 2025, voici le premier teaser sous la forme de (fausse) pub :

Synopsis - Lorsque le petit fils de Jeff et Cathy Tuche est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et d'y rencontrer la famille royale...