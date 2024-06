Une comédie inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est sortie au cinéma ce mercredi 26 juin.

Après avoir défrayé la chronique, Xavier Dupont de Ligonnès inspire le cinéma. L'homme le plus recherché de France devient un personnage de fiction dans Les Pistolets en plastique, une comédie de Jean-Christophe Meurisse en salles ce mercredi 26 juin. Plus spécifiquement, le film raconte l'histoire de deux femmes obsédées par Paul Bernardin, soupçonné d'avoir tué l'ensemble de sa famille avant de disparaître mystérieusement. Alors qu'elles décident de se saisir de l'enquête, les médias annoncent qu'un danseur de country a été arrêté au Danemark et pourrait être le suspect. Toute ressemblance avec XDDL n'est évidemment pas fortuite

L'humour est trash et empli de second degré, la fine fleur de l'humour français est au rendez-vous (Jonathan Cohen, Vincent Dedienne, Aymeric Lompret, Nora Hamzawi). Mais à quel point le film s'inspire de l'affaire qui passionne la France ? L'inspiration est revendiquée par le cinéaste, puisque, rappelons-le, Xavier Dupont de Ligonnès est porté disparu et suspecté depuis avril 2011 d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à Nantes, dont les corps ont été retrouvés sous la terrasse de la maison familiale.

Plus précisément, Les Pistolets en plastique s'inspire d'un rebondissement spécifique de l'affaire : lorsqu'un retraité français avait été arrêté par erreur par la police écossaise en 2019. Guy Jao avait été pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès et avait dû attendre 26 heures en isolement avant d'être disculpé.

Une scène qui fait débat dévoile le meurtre de la famille de Paul Bernardin, ce que le réalisateur assume auprès de l'AFP : "Comme je m'inspirais de Dupont de Ligonnès, il me semblait nécessaire de montrer le massacre dans sa reconstitution réelle (...) de casser le miroir et de montrer que ce type qui (...) fascine, est un tueur, l'assassin de ses enfants pendant leur sommeil". Les Pistolets en plastique est à voir au cinéma depuis mercredi.

Synopsis - Léa et Christine sont obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu'elles partent enquêter dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le Nord de l'Europe...