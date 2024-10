Ce film d'animation Dreamworks à voir en famille a séduit la critique et le public qui ont pu le découvrir avant sa sortie ce mercredi 9 octobre 2024.

Envie de se faire un petit cinéma en famille ? L'une des sorties cinéma de ce mercredi 9 octobre a tout pour plaire aux enfants et à leurs parents. Le robot sauvage est un film d'animation des studios Dreamworks, à qui l'on doit des sagas comme Shrek, Dragons ou Kung Fu Panda. Réalisé par Chris Sanders (L'Appel de la forêt, Lilo et Stitch, Dragons), ce long-métrage suit un robot échoué sur une île déserte, qui va apprendre à s'adapter à l'environnement qui l'entoure en nouant des relations avec les différents animaux locaux.

Sorti juste avant les vacances de la Toussaint, Le robot sauvage a déjà séduit les quelques spectateurs qui ont pu le voir en salles, puisque le film décroche la note spectateurs de 4,4/5 sur Allociné (avec 93 notes). La presse est plus mesurée mais globalement séduite, avec une note de 3,6/5 : le Figaro salue "une splendide fable écologique qui ravira petits et grands", quand Le Parisien salue l'esthétique du film, "prodigieux graphiquement", dans un film qui "se distingue par la générosité de son propos et la grande originalité de son scénario".

Même son de cloche du côté de Télé Loisirs qui juge qu'il est "impossible de s'ennuyer devant ce film touchant et ponctué d'humour" grâce à "une galerie de personnages aussi drôles qu'attachants" (Première). Les parents et leurs enfants peuvent donc foncer découvrir cette nouvelle pépite de ce studio d'animation qui n'a rien à envier au mastodonte Disney !

Synopsis - Naufragé sur une île déserte, un robot apprend à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux locaux.