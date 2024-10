Kate Winslet incarne la photographe de guerre Lee Miller dans le nouveau biopic sorti au cinéma le 9 octobre 2024.

La photographe et reporter américaine Lee Miller a droit à son propre biopic. Sorti le 9 octobre 2024, le long-métrage qui porte sobrement son nom est réalisé par Ellen Kuras, cinéaste américaine qui a choisi Kate Winslet pour incarner le rôle principal. Lee Miller retrace la vie de celle qui est née le 23 avril 1907, au sein d'une famille protestante aux opinions progressistes, ce qui a forgé le caractère de cette correspondante de guerre durant la Seconde Guerre Mondiale.

Mais qui était la vraie Lee Miller ? Son enfance, élevée à égalité avec ses frères, a toutefois été ponctuée de drames avant qu'elle ne soit reconnue comme une figure majeure du photojournalisme : victime de viol à l'âge de sept ans et souffrant alors d'une maladie sexuellement transmissible par la suite, elle perd également son petit ami à l'adolescence, mort de noyade. Une fois adulte, elle se dirige dans des études à l'Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de Paris avant de partir pour New York à la fin des années 1920. Elle y est alors repérée par le fondateur du magazine Vogue, qui lui propose du travail de mannequinat.

Ses débuts de photographe

Sa rencontre avec le peintre et photographe Man Ray à Paris sera également déterminante. Elle reprend en 1930 les commandes de photographies de modes de Man Ray, même si certaines de ses clichés restent injustement signés par son compagnon. Elle se forme toutefois à la photographie par cette expérience et participe alors au surréalisme parisien, côtoyant les plus grands artistes de ce mouvement. Elle sera même, à la fin des années 1930, un modèle pour Pablo Picasso, qu'elle photographie en retour. Mais sa rupture très violente avec Man Ray la fait repartir pour New York en 1932, et elle ouvre alors son propre studio de photographe, avant d'épouser l'homme d'affaire égyptien Aziz Eloui Bey, avant de le quitter quelques années plus tard.

Correspondante de guerre, elle photographie l'horreur des camps

Durant la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller se retrouve accréditée par l'US Army et prend des clichés du Blitz, avant de devenir correspondante de guerre dans l'armée américaine à l'été 1944. Elle commente alors le quotidien des soldats américains avant de découvrir les camps de concentration de Buchenwald et de Dachau. Elle sera l'une des premières à photographier l'horreur des camps, qui seront publiés dans Vogue.

Après la Seconde guerre mondiale, Lee Miller sombre dans l'alcool et la dépression à cause du stress post-traumatique. Elle épouse Roland Penrose en 1947, avec qui elle aura un fils. Elle ne photographie alors plus que ponctuellement, illustrant notamment les ouvrages de Penrose ou Picasso. Elle meurt d'un cancer le 21 juillet 1977 à 70 ans.

Synopsis - Ancien modèle pour Vogue et muse de Man Ray, Lee Miller est devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde...