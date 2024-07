Miller's Girl : ce qu'il faut savoir sur le troublant film de Prime Video avec Jenna Ortega

Martin Freeman et Jenna Ortega sont au centre d'un nouveau film, Miller's Girl, disponible bientôt sur Prime Video.

C'est un duo inédit que ce thriller romantico-érotique forme pour servir son scénario. Disponible sur Prime Video ce mercredi 17 juillet, le film Miller's girl réunit Martin Freeman (Sherlock, Le Hobbit) et Jenna Ortega (Mercredi) dans un ballet d'œillades sensuelles perturbantes et de moments d'échanges troublants entre un professeur quinquagénaire et sa jeune étudiante fort jolie et fort brillante.

Jusqu'à un point de rupture. Cette histoire a été imaginée, produite et réalisée par Jade Halley Bartlett, une des scénaristes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Autour des deux acteurs principaux, on retrouve aussi Bashir Salahuddin (Top Gun : Maverick, The Dropout), Dagmara Dominczyk (Priscilla, Sucession) et Gideon Adlon (The Thing about Pam).

Quelle est le sujet du film Miller's girl ?

Cairo Sweet, une jeune femme de 18 ans, vit seule dans le manoir de sa riche famille dans le Tennessee. Ses parents avocats sont en voyage d'affaires pendant qu'elle termine sa dernière année de lycée. Cairo suit le cours d'écriture créative du professeur Jonathan Miller qu'elle impressionne par ses connaissances en littérature, lui l'écrivain raté dont le mariage bat de l'aile.

Quels sont les protagonistes du film Miller's girl ?

Martin Freeman : Jonathan Miller

Jenna Ortega : Cairo Sweet

Bashir Salahuddin : Boris Fillmore

Gideon Adlon : Winnie Black

Dagmara Dominczyk : Beatrice June Harker

Christine Adams : Joyce Manor

Augustine Hargrave : Elliot

Elyssa Samsel : Suzette

Où voir le film Miller's girl en streaming ?

Vous pouvez voir le film Miller's girl en exclusivité sur Prime Video. Il est disponible à partir du 17 juillet 2024 à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. L'abonnement coûte 6,99 euros par mois, soit 69,99 euros par an.