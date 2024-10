Cinq majeur : plongez au cœur des coulisses de la NBA sur Netflix

"Cinq majeur" est une série documentaire en dix épisodes dans laquelle cinq stars de la NBA racontent l'envers du décor de la saison 2023-2024. Disponible à partir du 9 octobre 2024 sur Netflix.

Pour plonger ses abonnés au cœur de la saison 2023-2024 de la NBA à travers le récit de cinq des plus grands joueurs de basket du moment, Netflix a préparé la série documentaire Cinq majeur. LeBron James (Los Angeles Lakers), Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) et Jayson Tatum (Boston Celtics) partagent à l'écran leurs performances sportives, la quête du défi qui les anime, mais aussi les sacrifices nécessaires pour rester au sommet. La série ne se contente donc pas de glorifier ces athlètes, mais montre aussi certains aspects méconnus de leur vie personnelle et les attentes auxquelles ils doivent répondre.

De quoi parle Cinq majeur ?

Chaque épisode de Cinq majeur met en lumière les victoires ainsi que les difficultés rencontrées par cinq joueurs d'élite de la ligue américaine de basket-ball. Tandis que le jeune Anthony Edwards se propulse vers le statut de superstar des Minnesota Timberwolves, comment, à 39 ans, LeBron James continue de se maintenir au plus haut niveau ? De la quête d'un premier sacre pour Jayson Tatum à l'engagement de Jimmy Butler pour ramener les Miami Heat au sommet, en passant par le rôle crucial de Domantas Sabonis dans la reconstruction des Sacramento Kings, Cinq majeur dévoile le quotidien de ceux qui écrivent la légende du basket-ball.

Quel casting pour Cinq majeur ?

Où voir Cinq majeur en streaming ?

Si vous appréciez les documentaires de sport tels que The Last Dance, dédié à Michael Jordan, ou Formula 1 : Drive to Survive, Cinq majeur pourrait bien devenir incontournable pour les fans du genre. Disponible à partir du 9 octobre 2024 sur Netflix, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming pour en profiter. Trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).