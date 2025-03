Le remake de Blanche-Neige en prises de vues réelles a bel et bien un principal problème qu'il est très difficile d'ignorer. Nous l'avons vu, voici notre avis.

Avant même sa sortie, le nouveau remake en prises de vues réelles de Blanche-Neige et les Sept Nains était sous le feu des critiques. Héritier du premier long-métrage d'animation de Walt Disney sorti en 1937, cette nouvelle adaptation a essuyé tant de polémiques qu'il sort le plus discrètement possible, avec une avant-première très discrète et peu ou pas de promotion avec le casting. Nous avons vu le film à sa sortie, et s'il n'est pas aussi catastrophique que ce que sa création chaotique laissait présager et reste par endroit réussi, il a toutefois un gros défaut.

Non, le souci n'est pas Rachel Zegler. Sous le feu des critiques pour diverses raisons (elle subit du harcèlement raciste, est critiquée pour ses positions politiques, quand ce ne sont pas ses commentaires sur le dessin animé de 1937 où elle déplore que Blanche-Neige rêve seulement du Prince et rien de plus), l'actrice polonaise et colombienne est charmante dans le rôle. Les caractéristiques de l'héroïne sont conservées, mais elle gagne en profondeur, en détermination et en maturité. La romance avec un bandit de la forêt est plutôt plaisante et peut rappeler celle du film d'animation Raiponce, déjà très réussie sur cet aspect.

Le problème ne vient pas non plus des changements qu'opère le remake dans son intrigue. A l'exception de "Un jour, mon Prince viendra" qui a été changée par un autre titre, toutes les scènes marquantes du dessin animé sont conservées. Elles sont simplement enrichies par de nouvelles séquences plutôt divertissantes qui servent à approfondir les thématiques du film et de nouvelles chansons pas déplaisantes, même si elles n'égalent pas les morceaux originaux. Le propos reste naïf et enfantin, mais ces ajouts ont le mérite de rendre Blanche-Neige davantage proactive et dans l'ère du temps, sans la dénaturer. Les détracteurs de la première heure peuvent se rassurer, l'héritage du dessin animé Disney reste bel et bien intact.

Le gros défaut du remake de Blanche-Neige

Le gros défaut de Blanche-Neige reste formel, et surtout visuel. Le résultat est laid et n'a pas la patte féérique et enchanteresse du classique de 1937 (même s'il en garde tous les codes jusque dans le costume de Blanche-Neige). Le réalisateur Marc Webb assure le service minimum, sans grande inspiration, mais avec un usage trop excessif de la CGI. Il y en a partout, tout le temps, dans les décors criards, les ajouts de lumière pour donner un effet (faussement) féérique. Pire, les effets numériques sont utilisés pour les animaux, ce qui est un choix étonnant pour un film en prises de vues réelles. Plus problématique, ils sont utilisés pour les Sept Nains, au lieu d'employer de véritables acteurs de petite taille.

Pour incarner Prof, Grincheux, Joyeux, Timide, Dormeur, Atchoum et Simplet, ce sont des marionnettes retravaillées ensuite numériquement en post-production. Visuellement, le résultat est grotesque. Moralement, il pose question. À tel point que cela a suscité la controverse avant même la sortie du film. Le dossier de presse mis à disposition des journalistes ne vient pas expliciter les raisons qui ont poussé l'équipe du film à utiliser la CGI pour les Sept Nains. Par ailleurs, aucune interview n'a été accordée lors de l'avant-première très discrète aux États-Unis pour soulever cette question.

Mais alors, pourquoi ce choix ? Il faut remonter à une intervention de l'acteur Peter Dinklage (Game of Thrones) dans le podcast WTF with Marc Maron 2022, qui dénonçait les clichés que véhicule le classique de 1937 : "Vous cherchez à être progressiste dans un sens, mais vous gardez cette p***** d'intrigue rétrograde dans lequel sept nains vivent ensemble dans une cave ?"

Pour éviter la polémique et la représentation stéréotypée, Disney a dit avoir consulté la communauté des principaux intéressés avant de faire le choix de remplacer les acteurs de petite taille par la CGI, transformant ainsi les Sept Nains en "créatures magiques" (ce qui peut également être perçu comme un stéréotype). Mais force est de constater que le film ne s'aventure jamais sur cette zone là. Les personnages n'ont aucun pouvoir et possèdent les mêmes caractéristiques que ceux du film d'animation. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas incarnés par de vrais acteurs.

Blanche-Neige est sorti au cinéma ce mercredi 19 mars 2025. Si vous souhaitez comparer avec le film d'animation original de 1937, celui-ci est disponible en streaming sur Disney+.

Synopsis - Adaptation en prise de vue réelle du film d'animation Disney de 1937 "Blanche-Neige et les sept nains".