La comédie musicale culte de Broadway est adaptée en deux films. La première partie sort au cinéma ce mercredi 4 décembre 2024.

Le succès a été immédiat aux Etats-Unis. Depuis sa sortie américaine juste à temps pour Thanksgiving, Wicked s'est imposé comme un véritable phénomène ciné de cette fin d'année 2024. Grâce à une promotion et un marketing abondants sur les réseaux sociaux, l'adaptation de la comédie musicale culte connaît un joli succès dans les salles obscures avec 360 millions de dollars de recette au box-office mondial en moins de deux semaines.

Difficile toutefois de prédire un succès similaire sur nos contrées, tant Wicked est une production faite pour le public américain. Il s'agit en effet de l'adaptation de la comédie musicale culte de Broadway, prequel du Magicien d'Oz. Créé en 2003, ce spectacle recevra trois Tony Awards et un Grammy Awards et deviendra l'un des grands classiques du musical américain. En 2019, elle est devenue la cinquième comédie musicale la plus jouée sur l'avenue new-yorkaise, derrière Cats et devant Les Misérables. Trois ans plus tôt, elle avait dépassé le milliard de dollars de bénéfices généraux.

Wicked est très connu sur le territoire américain, qui connaissent les titres musicaux sur le bout des doigts ("Defying gravity" reste le plus connu et un immense classique du répertoire de Broadway). Elle est toutefois moins connue en France. Rappelons ainsi que l'histoire s'intéresse à la jeunesse de Glinda et Elphaba, les deux sorcières rencontrées par Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Elle s'attache toutefois à donner un point de vue différent de l'histoire : rivales avant de devenir amies, leur relation est mise à mal lorsque le monde décide que la première sera la Bonne sorcière, et l'autre la Méchante sorcière...

La comédie musicale de Broadway avait révélé des véritables stars du genre aux Etats-Unis, Idina Menzel (qui donnera sa voix à Elsa dans "Libérée, délivrée", titre phare de La Reine des Neiges) et Kristin Chenoweth (A la maison Blanche, Glee). Le défi du film réalisé par Jon M. Chu était de trouver des interprètes capables d'incarner le difficile répertoire de Wicked. Ce sont Cynthia Erivo (Harriet) et Ariana Grande qui ont la lourde tâche de prendre la relève.

Aux Etats-Unis, cette première partie de Wicked est déjà un phénomène du box-office et des réseaux sociaux. Les spectateurs se filment avant et après la projection sur TikTok, quand ils n'hésitent pas à filmer des numéros musicaux entiers voire à chanter pendant les projections. Les observateurs prédisent déjà un joli succès du film aux Oscars, quitte à faire de l'ombre à d'autres favoris comme The Brutalist, Dune : deuxième partie ou Emilia Perez (les nominations seront connues en janvier, avant la cérémonie prévue pour début mars).

Difficile de prédire quelle sera la trajectoire du film en France. Le public pourra se faire sa propre opinion sur le phénomène musical à partir de ce mercredi 4 décembre. Et si vous êtes conquis, sachez que la seconde partie est déjà programmée pour une sortie à la fin de l'année 2025.

Synopsis - Dans le Pays d'Oz, Elphaba, une jeune femme née avec la peau verte possède une intelligence et un talent magique extraordinaire et rencontre Glinda, une jeune femme blonde, blanche et populaire. Leur amitié est mise à mal lorsque le monde décide que l'une serait la Méchante sorcière et l'autre la Bonne sorcière.