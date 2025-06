Nommée aux Oscars et véritable phénomène sur les réseaux sociaux, la comédie musicale portée par Cynthia Erivo et Ariana Grande revient bientôt pour une suite (et fin).

De très bonnes critiques, dix nominations aux Oscars, deux prix récompensant les meilleurs décors et costumes, et une popularité croissante sur les réseaux sociaux : Wicked était l'un des (très nombreux) films à ne pas manquer au cinéma en 2024. Cette adaptation de la comédie musicale de Broadway est devenue le cinquième film le plus rentable de l'année passée aux Etats-Unis... et ce n'était que l'introduction de l'histoire, découpée en deux segments.

Intitulée Wicked : for good, la deuxième partie suit, logiquement, le second acte de la comédie musicale de Broadway. On découvre qu'Elphaba (Cynthia Erivo) est surnommée la Méchante Sorcière de l'Ouest depuis qu'elle s'est rebellée contre le Magicien d'Oz (Jeff Goldblum), et qu'elle continue de clamer sa vérité à la population d'Oz. Mais la propagande du régime est active, et Glinda (Ariana Grande) est devenue la "Bonne sorcière", figure populaire du régime. Seul Fiyero (Jonathan Bailey), devenu capitaine de la garde du Magicien, doute de la responsabilité de chacun.

C'est dans cet épisode que la connexion avec l'histoire de Dorothy et du film Le Magicien d'Oz va être enfin établie, promettant des surprises aux spectateurs. Dans les premières images, on peut d'ailleurs apercevoir la petite fille, accompagnée du Lion, de l'Epouvantail et de l'Homme de fer-blanc (de dos), préfigurant le final que l'on connaît. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers du Magicien d'Oz, il faudra toutefois attendre le 19 novembre 2025 pour découvrir comment s'achève l'histoire d'Elphaba et de Glinda.

Synopsis - Elphaba est surnommée la Méchante sorcière de l'Ouest depuis qu'elle s'est opposée au Magicien d'Oz et fait l'objet d'une propagande négative à son encontre. De son côté, Glinda est devenue la figure populaire du régime, quand Fiyero, capitaine de la garde du Magicien, doute de la culpabilité d'Elphaba.