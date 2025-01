"Better Man" est un biopic réalisé par Michael Gracey qui raconte la vie du chanteur Robbie Williams. Il fait un choix surprenant en représentant la star sous les traits d'un singe.

Le genre du biopic est particulièrement affectionné du public, qui peut y découvrir la vie parfois méconnue d'un artiste qu'il admire ou d'une personnalité publique dont il ne connaît rien. Pour autant, c'est un genre qui peine parfois à se renouveler du point de vue de la mise en scène ou des choix artistiques. Ce n'est certainement pas un reproche qui pourra être fait à Better Man, en salles le 22 janvier 2025. Et pour cause : pour raconter l'histoire de Robbie Williams, chanteur britannique de Take That qui s'est ensuite lancé en solo, le réalisateur Michael Gracey (The Greatest Showman) a fait le choix de le dépeindre sous les traits d'un singe.

Choix peu commun donc dans l'histoire des biopics, qui privilégient souvent des acteurs maquillés pour ressembler à la perfection à leurs modèles. Le choix de Better Man a donc de quoi surprendre : c'est l'acteur Jonno Davies qui l'incarne, doublé à des effets spéciaux. Auprès de Variety, Robbie Williams apporte une première explication, confiant qu'il s'est toujours senti "moins évolué" que ses semblables. Mais le réalisateur Michael Gracey, lui, explique sa volonté de se démarquer dans ce genre assez codifié.

Mais ce sont ses entretiens avec Robbie Williams qui lui ont soumis cette idée : il remarque alors que le chanteur se compare sans cesse à un singe. "Au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait génial de représenter Rob en tant que singe dans le film", souligne le cinéaste auprès de franceinfo. "Lorsque vous mettez un singe dans une scène, on ne peut s'empêcher d'être attiré par lui, même s'il ne parle pas. Et c'est ainsi que l'on comprend ce que c'est que d'être une star. Vous ne pouvez pas détourner votre regard de cette personne". Un choix de mise en scène fort qui n'a peut-être pas été payant aux Etats-Unis (où Robbie Williams n'est pas la star qu'il est en Europe), mais qui va peut-être susciter la curiosité des spectateurs sur nos terres.

Synopsis - L'ascension du célèbre chanteur et compositeur britannique Robbie Williams. Devenu une star avec son groupe des "Take That", dans les années 1990, ce dernier a peu à peu plongé dans les paradis artificiels avant de retrouver le succès en solo en 1997 avec la chanson "Angels"...