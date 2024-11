PC et Mac Black Friday 2024 : -200 euros sur les MacBook, -500 euros sur les PC, de folles promos déjà lancées !

Le Black Friday n'est pas encore lancé officiellement, mais des promotions très alléchantes sont déjà présentes.

Avis aux amateurs de belles promotions, le Black Friday approche et comme tous les ans, il va offrir de nombreuses réductions sur certains produits pas forcément accessibles durant le reste de l'année. Si Apple ne participe pas ou peu "officiellement" au Black Friday, les revendeurs et géants du e-commerce s'en donnent à coeur joie durant cette période pour casser les prix de certains produits de la marque comme les Mac. Mais attention, ne vous attendez pas non plus à des rabais de 400 ou 500 euros, la marque à la pomme ne brade jamais vraiment ses prix.

Pour ce début de mois de novembre, Darty propose déjà de belles réductions sur les Mac et notamment pour le MacBook Air 15,3" 512Go. Habituellement vendu au dessus des 2000 euros, ce dernier est en promotion avec une réduction de 200 euros. Grâce à sa puce M3, l'ordinateur portable le plus populaire au monde gagne encore en capacités selon la marque à la pomme. Point positif, toujours selon les commentaires de la marque, le MacBook Air avec puce M2 et le MacBook Air avec puce M3 offrent jusqu'à 18 heures d'autonomie. Vous pouvez donc laisser le chargeur à la maison avant de partir au travail si vous travaillez avec.

Et si vous ne voulez pas le Mac gris sidéral assez classique, sachez que la promotion s'applique sur toutes les couleurs. Vous pouvez obtenir pour le même prix un Mac de couleur or, argent et bleu.

Si vous n'avez pas le budget pour acquérir un Mac, le Black Friday est également l'occasion d'obtenir un PC, "simple". Pour tous les budgets, voici quelques promotions en cours à quelques jours du début de l'évènement de l'année chez les commerçants.

Un PC Samsung ça vous dit ? Avec son IA intégré et les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra et leur performance quand il s'agit d'exécuter des tâches sollicitant l'IA, cet ordinateur portable SAMSUNG Galaxy Book2 Pro pourrait devenir très rapidement votre meilleur allié.

Doté d'un écran Full HD de 17,3 pouces, l'HP Laptop 17-cp0000nf offre une expérience visuelle immersive et détaillée. Et avant le Black Friday, son prix est cassé avec une réduction de 200 euros pour son acquisition. Des performances "exceptionnelles" sont également à retenir pour ce PC avec le puissant processeur AMD Ryzen™ 7 5700U, cadencé jusqu'à 4,3 GHz et équipé de 8 cœurs et 16 threads comme l'explique la marque.

Les offres avant, pendant et après le Black Friday, sont également l'occasion de s'offrir quelques packs. C'est le cas avec le LENOVO UT IPS3 14IAH8 accompagné de sa souris et de sa sacoche de transport qui s'affiche également en promotion avant le début de ce Black Friday. Grâce à sa résolution maximale de 1920x1080 et à sa technologie anti-reflets, cet écran offre des images nettes et lumineuses comme l'indique la marque.

Vous pouvez également profiter des promotions en vous offrant un PC fixe, toujours plus performant qu'un simple PC portable. C'est le cas avec le PC HP All-in-One 27-cr0045nf 27" AMD Ryzen™ 7 16 Go RAM 512 Go SSD Blanc. Ce PC a également été fabriqué dans le souci du développement durable avec des plastiques recyclés post consommation et issus de déchets récupérés dans l'environnement, il est certifié EPEAT® Gold et ENERGY STAR®. Une rareté qui peut toucher certains consommateurs.

Autre PC fixe en promo, le PC tout en un Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IAH7 27" qui s'affiche à -500 euros avant ce Black Friday. Ses caractéristiques sont plutôt bonnes avec le processeur Intel® Core™ i5-13500H (12 cœurs (4P + 8E), 16 Threads, 3,5 GHz /jusqu'à 4,7 GHz, 18Mo Cache). Via le PC, vous pouvez afficher l'écran de votre smartphone en plaçant ce dernier sur le support, qui sert également de chargeur sans fil certifié Qi. Amplifiez le son de vos morceaux de musique préférés sur les haut-parleurs tout-en-un, et projetez l'écran de votre appareil mobile sur le moniteur QHD pour une productivité accrue.