Le design de l'iPhone 17 trancherait complètement avec les précédents modèles

Si la rumeur concernant un nouvel iPhone 17 Air semble se préciser, de premières images de son design commencent à circuler sur les réseaux sociaux.

Plus les semaines passent et plus les rumeurs concernant un iPhone 17 Air se font insistantes. Selon ces dernières, Apple préparerait en secret un nouveau modèle d'iPhone à dévoiler à la fin de l'année 2025. En plus des modèles classiques, Pro et Pro Max, cet iPhone 17 Air serait notamment l'iPhone le plus fin jamais crée par Apple.

Le design officiel de l'iPhone 17 n'est pas attendu avant la fin de l'année 2025. Des fuites d'informations commencent cependant déjà à apparaitre sur la toile et les réseaux sociaux, notamment sur Weibo où un utilisateur aurait mis la main sur un cadre en métal d'une chaine de production pour l'iPhone 17.

© Weibo / Jukanlosreve

Le détail qui choque dans ce prétendu design de l'iPhone 17 tient bien évidemment du module photo. Si l'on retrouve tous les boutons actuels de l'iPhone moderne (volume, alimentation, action et camera control), on observe surtout une nouvelle disposition pour le bloc photo de l'appareil. En se basant sur ces premiers designs, des internautes ont donc imaginé à quoi ressemblerait le prochain iPhone 17 avec un module photo étendu à l'horizontale.

© Weibo / Digital Chat Station

Ce design ne manquera pas de rappeler les actuels téléphones Google Pixel qui disposent également d'un bloc photo entièrement répandu sur la tranche de leur boitier.

Bien évidemment, toutes ces informations ne sont que des rumeurs et il est impossible de confirmer à 100% si l'iPhone 17 changera bel et bien de design par rapport aux précédentes générations. Cela fait cependant un moment que les smartphone d'Apple n'évoluent que très peu dans leur design et ce changement pourrait marquer un petit air de fraicheur.