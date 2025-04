iOS 19 : trois anciens iPhone ne seraient pas compatibles avec cette nouvelle version

Prévu pour la fin d'année, iOS 19 disposerait de plusieurs améliorations et un gros changement de design pour l'iPhone. Trois modèles ne devraient cependant pas pouvoir en bénéficier.

Alors que de nombreux possesseurs d'iPhone découvrent encore iOS 18 et l'intégration d'Apple Intelligence, tous les regards sont déjà tournés vers son successeur. Prévu pour le mois de septembre 2025 (aux côtés de l'iPhone 17), la nouvelle version d'iOS 19 fait déjà beaucoup parler d'elle. Selon certains experts de l'industrie, cette mise à jour proposerait un des plus grands changements de design de l'histoire de l'iPhone.

Quelles sont les nouveautés d'iOS 19 ?

Pour l'heure, iOS 19 n'est pas officiellement annoncé. Il est cependant quasiment certain que cette nouvelle version soit dévoilée cet été durant la WWDC, la conférence annuelle d'Apple sur ses nouveautés logicielles.

Parmi les nouveautés déjà évoquées, certains analystes et leakers spécialisés font déjà mention d'un gros changement dans le design logiciel de l'iPhone. Selon Mark Gurman, spécialiste Apple émérite, iOS 19 ajouterait "beaucoup de cohérence entre les différents menus de l'iPhone." Il est notamment fait mention de menus aux allures de fenêtres transparentes et de logos plus arrondis. Le menu de l'Apple Vision Pro serait notamment une des principales sources d'inspiration.

Les icônes de l'iPhone seront-elles rondes comme sur l'Apple Vision Pro ? © Apple

Enfin, ce nouveau design devrait permettre à Apple de plancher sur son premier iPhone pliable. Toujours au stade de rumeurs depuis plusieurs années, ce smartphone pliable serait à l'étude en interne. Apple serait cependant plus enclin à proposer d'abord un iPad pliable avant de s'attaquer à Samsung sur le marché des téléphones pliables.

Parmi les autres nouveautés évoquées pour iOS 19, les rumeurs font état d'un nouveau service payant basé sur la santé des utilisateurs. Intitulé "Santé+", ce service permettrait aux utilisateurs de disposer d'un petit médecin alimenté par IA au sein de l'iPhone, de conseils de santé, de vidéos éducatives et d'un suivi de leur alimentation au quotidien.

Quand sera disponible iOS 19 ?

Si Apple s'en tient à son planning habituel, la firme présentera iOS 19 lors de sa prochaine keynote Apple du 9 juin 2025. Cette conférence devrait permettre à Apple de présenter les visuels d'iOS 19 et de décrire quelques-unes de ses nouveautés.

Ainsi, les premières informations officielles concernant iOS 19 seront disponibles au mois de juin 2025. La date de sortie de cette nouvelle version devrait, comme d'habitude, être calquée sur la date de sortie des prochains iPhone. De facto, iOS 19 devrait être disponible sur votre iPhone d'ici septembre 2025.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 19 ?

Chaque année, Apple a l'habitude de proposer son nouvel iOS sur le plus de modèles d'iPhone disponibles. Il est cependant régulier que la firme soit obligée d'abandonner le support de certains appareils jugés comme trop vieux ou ne pouvant pas supporter la nouvelle version à venir. Cette année, ce serait notamment le cas de l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max qui ne seraient pas compatibles avec iOS 19.

Les iPhone qui pourront installer iOS 19 seraient donc les suivants :

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 / Mini iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / Mini iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Les nouveaux iPhone 17

Il faudra cependant attendre une confirmation officielle d'Apple sur le sujet et la page web d'iOS 19 pour confirmer si votre appareil sera compatible ou non.