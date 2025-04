Test de l'iPhone 16e : Apple fait un pari risqué sur un point précis

Sous le feu des critiques depuis son annonce, le nouvel iPhone 16e se présente comme l'iPhone le moins cher de la firme. Nous avons pu le tester, et ce dernier prend un gros risque.

L'annonce de l'iPhone 16e aura fait beaucoup de déçus. Alors que de nombreux fans d'Apple attendaient de pied ferme un iPhone SE de quatrième génération, la firme de Cupertino a surpris tout le monde en dévoilant un nouveau smartphone de la gamme iPhone 16.

C'est bel et bien là que de nombreux internautes se trompent. L'iPhone 16e n'est PAS un nouvel iPhone SE. Cela explique notamment son prix bien plus élevé par rapport aux précédents smartphones dits "abordables" d'Apple. Le nouvel iPhone 16e (dont le nom n'a d'ailleurs pas vraiment d'explication officielle) se présente plus sobrement comme un iPhone "moins cher" que ses ainés et qui ne dispose que des fonctions jugées comme essentielles par Apple.

Nous avons pu tester l'iPhone 16e avec ses nouveautés mais aussi les fonctions retirées de l'iPhone 16 par Apple pour contrôler son prix à 719 euros, ce qui nous a permis de nous faire une idée et d'avoir des éléments de comparaison avec les précédents iPhone SE. Les fonctionnalités jugées comme "essentielles" peuvent-elles faire oublier les sacrifices opérés ? La réponse est un peu plus bas.

Le récap de notre test de l'iPhone 16e L'essentiel d'un iPhone pour un prix plus bas que l'iPhone 16

pour un prix plus bas que l'iPhone 16 L'expérience iOS qui est toujours un exemple d'optimisation et de fluidité

qui est toujours un exemple d'optimisation et de fluidité Une très bonne autonomie

Un capteur photo correct pour la majorité des situations Un poil cher pour la proposition

MagSafe risque de manquer à certains

L'appareil photo qui montre vite ses limites, notamment de nuit

notamment de nuit

Un design sobre, épuré et essentiel

Le design de l'iPhone 16e rappelle très fortement sa première fonction : proposer l'essentiel d'un iPhone. Nous y retrouvons donc un petit appareil doté d'une dalle de 6,1 pouces dont le dos n'arbore qu'un seul capteur photo assez discret et le logo Apple. Notons le revêtement en aluminium qui s'avère très agréable au toucher.

© Apple

A l'avant, l'iPhone 16e n'embarque pas "Dynamic Island" mais une bonne vieille encoche héritée de l'iPhone 14. Cette dernière n'est pas gênante pour autant, à moins que vous ne soyez déjà habitué à l'encoche dynamique que l'on retrouve sur les smartphones Apple depuis l'iPhone 14 Pro.

Du côté des boutons, si l'on retrouve toujours l'alimentation et le volume, Apple a également ajouté le bouton "Action" qui permet de lancer les raccourcis de votre choix en une seule pression. Si cette nouveauté rendait de nombreux utilisateurs dubitatifs lors de son annonce, force est de constater que beaucoup l'ont désormais adoptée pour de multiples usages (déclencher l'appareil photo, activer un mode de concentration, lancer une application...). Le bouton "contrôle de la caméra" ajouté avec le dernier iPhone 16 n'est cependant pas présent, mais ce dernier ne va sûrement pas vous manquer.

Au global, la prise en main de l'iPhone 16e s'avère très plaisante. Son format est pratique pour une utilisation à une main, mais également pour tenir facilement dans votre poche. Les bordures sont agréables une fois le smartphone en main et les finitions de l'iPhone 16e ont tout d'un smartphone premium. Tout le contraire donc de l'iPhone SE dont le design faisait vraiment daté. Les coques officielles vendues par Apple sont également agréables à prendre en main et dotées de coloris un peu plus marqués que les coloris de l'iPhone 16.

Les coques Apple permettent de mettre un peu de couleurs à l'iPhone 16e. © Linternaute / Julian Madiot

Toujours côté design, abordons également l'absence de capteurs MagSafe au dos de l'iPhone 16e. Pour rappel, MagSafe est une technologie présente sur de nombreux appareils portables Apple qui permet de "coller" des accessoires à leur dos grâce à un système d'aimants ultra puissants. Pratique pour accrocher une batterie externe, un porte carte ou un trépied à votre smartphone. L'iPhone 16e n'en est malheureusement pas doté, mais si vous n'utilisiez pas MagSafe auparavant, cela va-t-il réellement vous manquer ?

Un écran agréable, mais qui ne convient pas à tout le monde

Apple a bien procédé à quelques sacrifices pour baisser le prix de l'iPhone 16e par rapport au reste de la gamme iPhone 16. Certaines concessions se font notamment du côté de l'écran, qui risque bien de frustrer ou même décevoir certains utilisateurs.

Tout d'abord du côté de la fluidité. Le taux de rafraichissement de l'iPhone 16e est bloqué à 60 Hz. Pas plus et pas moins ! Les amateurs de jeux vidéo ou même d'animations très fluides auront donc quelques difficultés à apprécier l'iPhone 16e, surtout qu'il existe une pléthore de smartphones Android à moins de 600 euros qui disposent d'un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Apple se conforte toujours dans sa politique de réserver le taux le plus élevé pour ses modèles "Pro" et c'est bien dommage. Le 60 Hz devrait tout de même convenir à une grande majorité d'utilisateurs et s'avérer moins énergivore.

L'écran de l'iPhone 16e est bon, mais pourra manquer un peu de luminosité pour certains utilisateurs. © Linternaute / Julian Madiot

Autre concession effectuée par Apple sur l'écran de l'iPhone 16e : la luminosité. Là où l'iPhone 16 classique dispose d'un taux maximum pouvant monter jusqu'à 1600 nits, le nouveau téléphone abordable d'Apple ne monte que jusqu'à 1200 nits. Cela se ressent particulièrement lorsqu'on utilise l'iPhone 16e en plein soleil, où la lisibilité peut venir à manquer.

Pour le reste, rien à signaler. L'écran Super Retina de l'iPhone 16e est bien calibré et riche en couleurs. Visionner du contenu sur l'écran de ce nouvel iPhone est plaisant, pour peu que l'on fasse fi des petits écarts cités un peu plus tôt.

Des performances taillées pour une IA... Qui ne vient pas ?

L'iPhone 16e est équipé d'une puce A18, la même qui équipe les iPhone 16 et 16 Plus à une exception près : un coeur de GPU en moins. Si cela permet certainement à Apple de faire quelques économies, cette différence est à peine perceptible dans un usage quotidien. Les applications et la navigation sont très fluides. C'est toujours un vrai plaisir de parcourir iOS et son écosystème connecté à nos autres appareils Apple.

Côté gaming, les joueurs les plus assidus peuvent compter sur l'A18 pour délivrer de bonnes performances. Les jeux les plus lourds se lancent sans difficultés avec leurs graphismes réglés sur les options les plus élevées. Des titres comme Call of Duty Mobile, Zenless Zone Zero ou PUBG Mobile sont fluides et agréables à utiliser pour peu que l'on tolère le petit écran de 6,1 pouces qui n'est pas forcément le plus adapté pour afficher du contenu de ce type.

Vous n'aurez aucun mal à jouer à vos jeux préférés avec l'iPhone 16e. © Linternaute / Julian Madiot

Mais si l'iPhone 16e est pourvu d'une puce A18, c'est avant-tout pour permettre au smartphone de supporter Apple Intelligence. Et c'est là qu'Apple fait un pari risqué, qui déterminera son succès commercial ou son échec. L'IA d'Apple devrait arriver officiellement en France d'ici ce mois d'avril et plusieurs de ses fonctionnalités sont déjà disponibles sur la version bêta d'iOS 18.

Malheureusement, les récentes annonces d'Apple au sujet de son IA n'ont pas de quoi rassurer les utilisateurs d'iPhone. Certaines fonctionnalités comme le Siri amélioré ne seraient pas disponibles avant plusieurs mois. Il est donc assez délicat de recommander l'iPhone 16e si vous désirez surtout l'acquérir pour profiter d'Apple Intelligence. Nous vous conseillons donc plutôt d'attendre un peu et de faire confiance en la firme de Cupertino pour délivrer l'ensemble de son intelligence artificielle sur l'iPhone 16e après la sortie complète d'Apple Intelligence.

Si toutefois, vous comptez tout de même acquérir l'iPhone 16e, nous avons pu tester Apple Intelligence en version bêta développeur puis en version publique sur le téléphone. L'intégration est excellente et nous avons particulièrement apprécié le résumé des notifications ou Image Playground qui permet de générer des images. A l'inverse Visual Intelligence qui fonctionne comme une sorte de Google Lens pour analyser votre environnement s'avère parfois assez lent ou approximatif dans son analyse et ses réponses dès lors qu'il n'utilise pas ChatGPT.

Quasiment sûr qu'il ne s'agit pas d'une musique mais de bottes. © Linternaute / Julian Madiot

Un capteur photo pour les gouverner tous

Petite particularité de l'iPhone 16e : il s'agit du seul iPhone commercialisé qui ne dispose que d'un seul et unique capteur photo. Il n'est donc nullement question de téléobjectif ici et l'iPhone 16e n'est capable de zoomer "optiquement" qu'en x2. Les guillemets sont importants puisqu'il s'agira plutôt d'un crop au sein de votre scène pour simuler un zoom x2 plutôt qu'un véritable zoom réalisé avec le hardware du smartphone.

Au global, les clichés capturés avec l'iPhone 16e sont bons. Les couleurs et teintes de peaux sont bien restituées et nos photos sont plutôt riches en détails. L'appareil photo est également rapide à réagir et les résultats obtenus sont totalement exploitables sans avoir besoin de passer par une retouche.

Les clichés réalisés en zoom x2 sont également de bonne qualité. Rien de particulièrement saisissant, mais les détails sont toujours là et le public aura plaisir à profiter de ce petit zoom qui évite de se déplacer et qui reste toujours très apprécié, notamment pour des portraits. Les zooms effectués au-delà du x2 s'avèrent cependant rapidement décevants tant la qualité vient à s'étioler. Le traitement numérique de l'iPhone 16e ne parvient pas à capturer tous les détails et à les retranscrire dès lors que l'on zoome un peu trop dans notre scène.

Zoom x2 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

Idem pour les photos de nuit de en basse lumière, où l'unique capteur de l'iPhone 16e affiche ses faiblesses. Si les scènes quotidiennes qui disposent d'un peu de luminosité restent de qualité, le smartphone peine à retranscrire suffisamment de détails dès lors que votre scène est trop sombre.

Vous voulez de l'autonomie ? L'iPhone 16e va vous combler

C'est l'un des principaux points mis en avant par Apple lors de l'annonce de son nouvel iPhone 16e : ce dernier disposerait d'une des meilleures autonomies parmi les smartphones de la firme. La principale raison tient dans l'ajout d'un nouveau composant inédit à l'iPhone 16e : le modem C1. La toute première puce pour les télécommunications entièrement conçue par Apple et fruit de plusieurs années et milliards de dollars de recherches.

Une puce que l'on pourra certainement retrouver dans de futurs produits Apple tant son intégration semble parfaite au sein de l'iPhone 16e. Bien qu'elle ne délivre pas les meilleures performances (nous l'évoquerons un peu plus tard), elle se concentre sur l'autonomie et permet à l'iPhone 16e de facilement tenir une journée et demie voir plus en fonction de votre usage. En utilisant assez modérément le smartphone en voyage, nous avons même pu tenir plus de deux jours avant que l'iPhone 16e ne finisse par s'éteindre.

Du côté de la recharge, c'est un peu la douche froide comme souvent pour les modèles non "Pro" de chez Apple. Comptez environ 35-40 min pour recharger la moitié de la batterie de l'iPhone 16e. C'est long et cela ne permet définitivement pas de faire une petite charge histoire de repartir rapidement pour une journée ou une longue soirée. Pour une recharge complète, il vous faudra plus d'une heure et demie, ce qui est franchement long...

Des communications claires, mais un réseau qui pourrait être meilleur

Nous avons pu utiliser l'iPhone 16e comme téléphone principal pendant plusieurs semaines et même à l'étranger pour quelques jours de vacances. A aucun moment nous n'avons ressenti de problèmes avec nos communications, qu'il s'agisse des discussions via WhatsApp, iMessage ou FaceTime. Nos conversations étaient parfaitement audibles pour nous et nos interlocuteurs et même l'installation d'une SIM virtuelle n'aura posé aucun problème.

Le seul petit reproche que l'on pourrait faire à l'iPhone 16e vient de sa compatibilité Wi-Fi qui s'arrête au Wi-Fi 6. Pas de réseau 6E ou 7 comme c'est le cas sur les derniers iPhone 16 ou iPhone 15 Pro. Si cela ne pose pas trop de problèmes aujourd'hui (seules quelques box internets sont déjà compatibles Wi-Fi 7), cela pourrait causer quelques frustrations à l'avenir. Ce choix fait certainement partie des cases cochées par Apple pour baisser davantage le coût de l'iPhone 16e sans que cela ne se ressente forcément au quotidien.

Notre conclusion au test de l'iPhone 16e

Qu'il est compliqué de tester cet iPhone 16e ! Si ce dernier va certainement décevoir de nombreuses personnes qui s'attendaient à un nouvel iPhone SE, il convient de replacer l'église au milieu du village. L'iPhone 16e fait partie de la gamme iPhone 16 et non iPhone SE. En tant que tel, il est bien le modèle le moins onéreux et se contente de l'essentiel que l'on peut attendre sur un iPhone.

Les sacrifices opérés par Apple pour baisser le prix de l'iPhone 16e ne devraient pas manquer à la majorité des utilisateurs. En optant pour l'iPhone 16e par rapport à un autre iPhone 16, vous renoncez à quelques qualités d'écran, une versatilité en photo et à la technologie MagSafe. A l'inverse, vous y gagnez une bonne autonomie, un prix plus bas et un téléphone taillé pour Apple Intelligence.

Mais ce dernier point reste encore un sacré mystère en Europe, où la régulation oblige Apple à revoir ou repousser certaines fonctionnalités. Pas sûr que le public Français soit particulièrement enchanté par ce pari sur l'avenir, mais seul le futur donnera raison (ou non) à Apple.