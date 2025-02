iPhone SE 4 : Apple dévoile la date officielle de son nouveau smartphone

Nous y sommes presque ! Tim Cook, PDG d'Apple, vient de confirmer la date de sortie pour le nouvel iPhone SE 4.

L'iPhone SE 4 change ses plans à la dernière minute. Le nouvel iPhone "low cost" d'Apple sera finalement présenté le mercredi 19 février. C'est Tim Cook lui-même qui l'a précisé sur ses réseaux sociaux officiels en se targuant d'un petit message : "préparez-vous à rencontrer le nouveau membre de la famille". Une référence évidente à la nouvelle génération d'iPhone SE qui devrait être dévoilé.

Dans l'attente d'une annonce officielle, retrouvez toutes les informations déjà disponibles sur l'iPhone SE 4 avec ses nouveautés, son prix potentiel et sa date de sortie estimée.

Quelles seraient les caractéristiques de l'iPhone SE 4 ?

L'iPhone SE 4 est encore au centre de nombreuses rumeurs. Les fuites d'informations provenant des différents leakers les plus fiables de l'industrie ne cessent même de se contredire à son sujet. Si certains déclarent qu'Apple reprendrait simplement le design des précédents iPhone SE, d'autres sont persuadés que la firme à la pomme mettrait fin au fameux bouton "Home". L'iPhone SE 4 disposerait alors d'un design plus ou moins proche des derniers iPhone avec potentiellement l'intégration de l'encoche "Dynamic Island".

Apple va t-il mettre fin au bouton sur l'iPhone SE ? © Apple

Vers une puce A15 ou A16 pour l'iPhone SE 4

Le dernier iPhone SE en date est sorti en 2022 et dispose d'une puce A15 reprise de l'iPhone 13. Apple pourrait bien repartir sur cette puce, déjà très puissante, pour son iPhone SE 4. Cela permettrait à ce nouvel iPhone "low cost" de disposer d'excellentes performances pour les jeux et applications tout en apportant une bonne question énergétique.

A l'inverse, intégrer une puce A15 au sein de l'iPhone SE 4 pourrait également être vu comme contreproductif. Comment marquer la différence entre l'iPhone SE 3 (2022) et l'iPhone SE 4 si ce dernier dispose de la même puce que son prédécesseur ? Cette question pourrait contraindre Apple à passer à la puce A16, tirée de l'iPhone 14 Pro, pour son nouveau smartphone abordable.

Design : Face ID ou Touch ID ?

Les iPhone SE sont les seuls téléphones d'Apple toujours en vente et pourvus de Touch ID, le bouton qui permet de les déverrouiller par empreinte digitale. Pour son nouvel iPhone SE 4, la firme doit désormais se poser une question : garder Touch ID ou passer à Face ID, plus sécurisé mais également déjà très répandu sur les iPhone haut de gamme. L'intégration de Face ID pourrait également aboutir sur une hausse des coûts de l'iPhone SE 4 et, de ce fait, de son tarif final.

L'iPhone SE 3 sorti en 2022. © Apple

Une fois cette question répondue, Apple devra choisir la taille de l'iPhone SE 4. Les smartphone de la gamme SE ont toujours eu l'avantage de disposer d'un petit gabarit, ce qui permet de les distinguer des derniers modèles en date, et surtout de contenter un public qui préfère les petits smartphones.

Ce faisant, le design de l'iPhone SE 4 devrait ressembler à celui de son prédécesseur, de l'iPhone 13 ou de l'iPhone 14. Il faudra également attendre de voir si Apple prévoit d'intégrer sa nouvelle encoche "Dynamic Island" au sein de l'écran.

Une amélioration de l'appareil photo pour l'iPhone SE 4

En dehors des styles photographiques et de la technologie de Deep Fusion (qui permet de capturer 9 photos pour les fusionner en un seul résultat), l'appareil photo de l'iPhone SE n'a pas connu de grande amélioration au fil des versions commercialisées.

L'iPhone SE 4 pourrait donc hériter du même capteur de 12 Mpx de ses prédécesseurs, mais cela serait-il vraiment acceptable de nos jours ? Il est donc tout à fait possible qu'Apple décide d'offrir quelques améliorations photo à l'iPhone SE de quatrième génération. Cela pourrait passer par l'ajout d'un capteur ultra grand angle ou simplement par un nouveau module de 48 Mpx hérité du dernier iPhone 15. Affaire à suivre.

Quel prix pour l'iPhone SE 4 ?

Les deux derniers iPhone SE coûtaient respectivement 489 et 529 euros lors de leur sortie. L'iPhone SE de 2022 a donc connu une hausse de prix de 40 euros par rapport à son prédécesseur, et ce, afin de contrebalancer les nouveautés de ce dernier.

L'iPhone SE 4 devrait donc être proposé aux environs de 529 euros lors de sa sortie officielle. Il n'est cependant pas exclu qu'Apple décide de monter à nouveau ses prix si la fiche technique du smartphone le justifie.

iPhone SE 3ème génération 2022 Neuf à partir de 179,90 € Occasion à partir de 175,99 € Rakuten 179,90 € Voir

Rue du Commerce 389,99 € Voir Rakuten 179,90 € 175,99 € Voir

Darty 589,00 € Voir

A l'inverse, Apple a surpris bon nombre d'utilisateurs en 2023 en baissant le prix de son iPhone de base. L'iPhone 15 avait été dévoilé avec des tarifs plus bas que son prédécesseur. Apple pourrait-il relever cet exploit une nouvelle fois pour l'iPhone SE 4 ?

Il n'y a, à l'heure actuelle, aucune date de sortie officielle pour l'iPhone SE 4. Les fuites les plus récentes mentionnent tout de même que le nouveau smartphone abordable de chez Apple serait prévu pour le mois de février 2025. Une information à prendre avec des pincettes, mais qui marquerait une sortie plus rapide que d'ordinaire puisque le dernier iPhone SE est sorti en mars 2022, et son prédécesseur en avril 2020.

De son côté, Apple a déjà confirmé que la présentation de l'iPhone SE 4 se tiendrait le mercredi 19 février. Nous maintiendrons cet article à jour avec les dernières actualités concernant l'iPhone SE de quatrième génération.