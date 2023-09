Votre connexion internet est-elle aussi rapide que votre adresse le permet ? Cette carte permet de vérifier très rapidement

Si votre connexion internet n'est pas aussi rapide que vous le souhaitez, cela peut être dû à un problème sur votre ligne. On vous explique comment vérifier rapidement la qualité de votre débit internet.

Il n'est pas rare d'observer des problèmes sur sa connexion internet. Un débit trop lent, des déconnexions intempestives... Les causes de ces soucis peuvent être multiples, mais une des premières choses à savoir avant toute chose est le niveau de connexion que peut vous offrir théoriquement votre logement. Or il n'est pas toujours évident de connaître le débit internet à laquelle notre adresse postale peut prétendre.

Il existe cependant des moyens et des outils en ligne pour connaître avec précision ce chiffre. On vous explique comment procéder pour savoir si votre débit actuel est bien au maximum de ce que vous pouvez prétendre dans votre logement ou s'il est temps de changer votre opérateur internet pour espérer une meilleure connexion.

La méthode simple pour connaître son débit internet

Première étape : le diagnostic. Le service Ariase est un site web lancé il y a quelques années qui permet de comparer différentes offres internet et forfaits mobiles. Outre ces différents services, le site dispose également d'un test de débit internet pour connaître la performance réelle de votre connexion. Il vous suffit de vous rendre sur le site et de lancer le test de débit internet pour connaître avec précision les vitesses de réception (débit descendant, chargement, download ou téléchargement) et d'envoi (débit ascendant, montant).

Une fois le test terminé, vous devriez disposer de la vitesse moyenne de téléchargement de votre appareil en mégabits par seconde. Attention : celle-ci peut être différente entre une connexion filaire ou WiFi et peut être impactée par plusieurs paramètres (position de la box dans le logement, distance de l'ordinateur, de la TV ou du smartphone avec la box, murs séparateurs , appareils utilisés simultanément, etc.).

Comment savoir si son débit est conforme

Le chiffre est bien beau, mais il reste par ailleurs inutile sans élément de comparaison. On estime qu'un bon débit internet en fibre commence à 100 Mb/s ou 200 Mb/s et à dix fois moins pour une "bonne" connexion ADSL. On autre élément doit être vérifié lors d'une seconde étape : le niveau de connexion théoriquement possible chez vous. Cette fois encore, des données précises sont disponibles. Ariase propose une carte et un moteur de recherche pour connaître le débit disponible pour chaque adresse en France. Il suffit de trouver la votre.

En vous rendant à cette adresse et en tapant votre localisation (le site ne stocke pas votre recherche), vous pourrez vérifier le débit maximum disponible pour votre adresse exacte ou votre commune. Avec votre adresse, le moteur trouvera le meilleur réseau internet disponible et proposera un test d'éligibilité pour trouver la meilleure offre box internet.

Il vous suffira alors de comparer les résultats de votre test de débit internet au débit affiché à votre adresse. Ce débit étant théorique, un écart est souvent observé dans la pratique, mais si celui-ci est trop élevé, vous pourriez bien avoir envie d'une petite discussion avec votre fournisseur d'accès. Voire aller voir ailleurs pour obtenir davantage de puissance pour votre connexion !