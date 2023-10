Eloignez votre box internet de ces appareils présents dans toutes les maisons, ils ralentissent votre Wi-Fi

Vous avez l'impression que la qualité de votre connexion internet est instable ? Certains objets de votre domicile sont peut être responsables. Un expert tech revient sur les potentiels obstacles à éloigner.

A l'heure de l'hyper connectivité et du télétravail, une bonne connexion internet est devenue essentielle. C'est pourquoi il est souvent recommandé de disposer d'un forfait internet qui couvre vos besoins en débit. Pourtant, même avec un forfait internet haut débit, divers objets de notre quotidien peuvent perturber la qualité du signal Wi-Fi, impactant ainsi notre productivité et nos loisirs en ligne.

Si les rumeurs autour d'appareils qui émettent des ondes sont souvent nombreuses (et parfois exagérées), il existe bel et bien quelques objets qui ont un véritable impact sur le signal de votre Wi-Fi. Ces équipements sont même tellement courants pour certains qu'il y a de grandes chances pour que vous en ayez un dans votre domicile et qu'il nuise à la qualité de votre connexion internet ! Alex Tofts, expert tech de Broadband Genie, met en garde contre ces objets courants susceptibles de nuire à votre connexion internet. Parmi la multitude d'objets concernés, Alex Tofts alerte sur cinq d'entre eux en particulier.

Les babyphones : les ondes émises par les babyphones peuvent interférer avec le signal Wi-Fi. Il est donc recommandé de ne pas placer ces appareils à proximité du routeur ou des dispositifs connectés.

Les talkie-Walkies : les talkie-walkies, souvent utilisés pour la communication à courte distance, peuvent également affecter la qualité du Wi-Fi. Il est préférable de les maintenir éloignés des appareils de réseau.

Les casques sans fil : les casques sans fil, bien que pratiques, peuvent perturber le signal Wi-Fi. Évitez de les utiliser près du routeur ou optez pour des modèles filaires lorsque vous êtes proche de votre box.

Les guirlandes électriques (surtout sans fil) : certaines guirlandes électriques, en particulier celles sans fil, émettent des ondes électromagnétiques interférant avec la fréquence du Wi-Fi. Éloignez-les des zones où vous souhaitez une connexion internet stable.

Les micro-ondes : les micro-ondes, omniprésents dans les cuisines, fonctionnent sur la même fréquence que de nombreux routeurs Wi-Fi. Lors de leur utilisation, ils peuvent étouffer le signal entre le routeur et les appareils connectés.

Pour rappel, de nombreux micro-ondes mais aussi certaines guirlandes de Noël qui vont bientôt décorer nos foyers émettent des vagues électromagnétiques susceptibles de perturber un signal Wi-Fi. Ces dernières opèrent sur la même fréquence que celle utilisée par une grande variété de routeurs et ont donc un réel impact sur votre connexion internet. "Ces appareils fonctionnent tous sur la bande de fréquences de 2,4 GHz utilisée par la plupart des routeurs haut débit. Cela signifie que lorsqu'ils sont allumés, ils peuvent parfois étouffer le signal Wi-Fi entre votre routeur et les appareils en ligne", explique l'expert.

Alex Tofts ajoute que la connexion internet de vos voisins peut également impacter la vôtre, notamment si vous disposez du même fournisseur d'accès ou que vos deux routeurs sont proches l'un de l'autre en cas de maisons ou d'appartements mitoyens.

Heureusement, des solutions existent. Évitez de placer votre box à proximité de ces appareils, particulièrement dans la cuisine où les micro-ondes sont souvent utilisés. Pour une connexion plus stable, assurez-vous que des objets électroniques tels que les micro-ondes ne se trouvent pas entre votre box et vos appareils connectés, afin de laisser le signal Wi-Fi circuler librement.

Alex Tofts évoque aussi les modèles de box "double bande", plus modernes, qui offrent la possibilité de se connecter à 5 GHz et offrent ainsi aux utilisateurs le choix entre davantage de canaux. Il faut donc vous tourner vers votre fournisseur pour demander une box plus récente si la votre a déjà quelques années au compteur. Mais attention : ce type de box "a une portée plus courte et ne peut pas pénétrer dans des murs épais de la même manière que 2,4 GHz". Il faudra alors vous équiper d'un répéteur Wi-Fi pour étendre la portée du signal et garantir une connexion stable dans toute la maison.