Facebook va garder en mémoire les sites que vous visitez, voici comment l'en empêcher

Meta est en train de déployer une toute nouvelle fonctionnalité au sein de l'application Facebook pour Android et iOS.

Facebook a beau fêter ses 20 ans cette année, le réseau social ne cesse de se mettre à jour avec de nouvelles options et fonctionnalités pour les utilisateurs. Récemment, Facebook a indiqué à plusieurs utilisateurs aux Etats-Unis la possibilité pour l'application de garder en mémoire tous les sites sur lesquels ils ont cliqué. On vous explique.

"Ne perdez plus jamais un lien", voilà comment Facebook présente sa nouvelle fonctionnalité destinée à améliorer le quotidien de ses utilisateurs. Cette fonction, uniquement présente au sein des applications mobiles du réseau social, va permettre aux membres de plus facilement retrouver l'ensemble des liens sur lesquels ces derniers ont cliqué.

© Meta

Pour ce faire, votre application Facebook va désormais garder en mémoire tous les liens sur lesquels vous cliquez lorsque vous utilisez l'application. Vous consultez un article ? Vous allez sur une vidéo YouTube ? Si votre clic initial provient de Facebook, l'application le saura et gardera cette activité en mémoire pour vous fournir un véritable "historique de navigation". Vous ne perdrez donc plus jamais un lien sur lequel vous avez cliqué au préalable. Et, par la même occasion, en direz encore un peu plus sur vous à Facebook... Heureusement, il existe une solution pour désactiver cette fonction.

En vous rendant sur un site qui provient de Facebook, puis en cliquant sur les trois petits points, vous pourrez accéder aux paramètres de l'application et choisir d'activer (ou non) l'historique des liens. Cela permet aux utilisateurs de refuser que Facebook garde un historique de leur navigation.

Notez que cette fonctionnalité est toujours en cours de déploiement et principalement disponible aux Etats-Unis et au Brésil. Il faudra certainement patienter encore quelques semaines avant de pouvoir en profiter (ou la désactiver) en Europe et notamment en France où la loi GGPD pourrait bien la bloquer.