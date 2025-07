Voici 6 tâches très pénibles que vous pouvez faire facilement avec ChatGPT, vous y gagnerez du temps

ChatGPT est aujourd'hui suffisamment puissant pour prendre en charge de nombreuses actions qui changeront votre quotidien.

L'impact de ChatGPT (et de l'intelligence artificielle en général) dans nos vies quotidiennes est immense. Si le petit bot de l'entreprise OpenAI suscite beaucoup d'interrogations et de controverses, il permet également de profiter de nombreux avantages dont on ne se doute pas forcément.

ChatGPT est déjà utilisé massivement. Mais il existe toujours des usages dont vous ne vous doutez pas forcément et qui pourraient également vous concerner ! Cela peut aller de l'aide au travail au soutien personnel dans la vie de tous les jours. Voici pas moins de 6 usages de ChatGPT que vous pouvez appliquer au quotidien pour gagner en temps et en productivité.

Expédions déjà les usages les plus communs : ChatGPT est un outil extrêmement puissant pour la rédaction de mails. S'il s'agit d'un mail très court, vous aurez plutôt intérêt à l'écrire vous-même. Mais s'il s'agit d'un très gros résumé d'informations ou d'explications professionnelles, ChatGPT peut vous aider à tout synthétiser et rédiger avec la syntaxe ou le ton de votre choix.

Toujours dans le textuel et l'usage professionnel : ChatGPT est une très bonne solution pour faire un compte-rendu de réunion. Notre conseil : enregistrez votre réunion au format audio avec votre smartphone et son application d'enregistrement. Vous pourrez ensuite envoyer le fichier (MP3, WAV, etc.) à ChatGPT pour qu'il puisse vous faire un résumé point par point !

Cette autre utilisation risque de déplaire à certains organisateurs de voyage. ChatGPT est, en effet, un excellent outil pour organiser ses vacances. Qu'il s'agisse de monter un road-trip ou de vous proposer des lieux à visiter, l'IA est capable de vous fournir tout un programme. Attention toutefois à bien vérifier les informations, puisqu'il n'est pas impossible que cette dernière vous propose des lieux inexistants.

Toujours concernant l'organisation, ChatGPT est un excellent planificateur de projet. Lorsque vous faites face à un projet compliqué ou à un dossier trop imposant, ChatGPT peut vous aider à vous organiser en découpant vos tâches en plusieurs étapes. Fini les nombreuses heures à planifier votre projet ! ChatGPT organise votre masse de travail à votre place.

L'un des passages les plus difficiles lorsque l'on entre dans le monde du travail est l'entretien d'embauche, aussi crucial que complexe. Heureusement, ChatGPT pour vous aider à préparer vos entretiens si vous lui expliquez la situation, l'entreprise et les questions qui peuvent vous être adressées. Un excellent moyen de vous entrainer sans débourser un centime en formation !

Terminons par un usage un peu plus personnel : ChatGPT peut vous aider à prendre des décisions difficiles. Si vous faites face à une situation qui exige un choix particulièrement ardu, l'IA peut vous assister pour analyser les avantages et inconvénients de chacune de vos options. Vous hésitez entre deux offres d'emplois ? Envoyez les à ChatGPT pour qu'il puisse vous conseiller et vous aider.