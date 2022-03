Fortnite : Epic Games s'engage pour soutenir l'effort humanitaire en l'Ukraine

La seconde saison du chapitre 3 de Fortnite est arrivée ce week-end apportant des changements plutôt inattendus pour les joueurs. Du côté d'Epic Games, la décision a été faite de lever des fonds pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 14h45] Si Fortnite est sans aucun doute un pilier de la culture jeu vidéo chez les jeunes et les moins jeunes, rien ne l'empêche de prendre un peu de hauteur et de s'impliquer dans des actions de plus grande envergure. Le petit Battle Royale d'Epic Games est devenu une machine difficile à stopper, tant sur le plan culturel que financier, et c'est d'ailleurs un point positif puisque le studio a décidé de redistribuer les revenus de son jeu phare à des associations caritatives et humanitaires dans le cadre de la guerre en Ukraine. Une décision saluée internationalement et qui s'est déjà traduit par la levée de plus de 36 millions de dollars en moins d'une journée. Côté gaming, c'est une nouvelle saison qui est lancée avec un changement de taille : impossible pour l'instant de construire dans le Battle Royale.

On vous le disait dans l'introduction, Epic Games a fait le choix de s'impliquer dans la guerre en Ukraine en ayant décidé de reverser l'entièreté des recettes de Fortnite à des associations humanitaires, et ce entre le 20 mars et le 3 avril 2022. L'impact de cette décision est non négligeable, étant donné la puissance financière du mastodonte free-to-play. La preuve en est, en une seule journée de jeu, le studio américain a réunit pas moins de 36 millions de dollars, qu'il a décidé de reverser à différentes associations, comme l'UNICEF, le World Food Program et Direct Relief. Une action saluée par une grande partie de la communauté des joueurs, ravis de pouvoir aider les associations humanitaires au cœur du conflit.

Commençons tout de suite par calmer les ardeurs des fans, Epic Games n'a pas officiellement annoncé son intention de créer un film Fortnite dans l'immédiat. Mais l'éditeur pourrait très bien l'annoncer prochainement. Dans un article de the Information, des sources proches de l'éditeur de Fortnite ont dévoilé que la compagnie souhaiterait créer une branche "divertissement" parmi ses effectifs. Un service qui serait uniquement dédié à la création de contenu, de vidéos scénarisées dans le but de diversifier les médias sur lesquels Fortnite peut s'exprimer.

Une nouvelle qui, si elle est confirmée, pourrait témoigner de l'ambition d'Epic Games d'exporter son Battle Royale sur petits et grands écrans. Et cette décision fait sens. Il suffit d'observer la popularité de Fortnite chez les jeunes (et les moins jeunes) pour savoir que l'univers de l'Île pourrait être un terrain fertile et lucratif pour la création de films ou de séries. Par ailleurs, trois membres de Lucasfilm ont récemment rejoint Epic Games, dont Jason McGatlin, l'ex-producteur exécutif derrière la dernière trilogie Star Wars. Des embauches qui elles aussi vont dans le sens d'une diversification de la création de contenu chez Epic Games.

C'est la nouvelle de cette fin de septembre. Du bras de fer entre Epic Games et Apple a résulté la décision drastique de ne pas réouvrir le compte développeur d'Epic sur l'Apple Store. Dans une discussion par communiqués interposés publiée ouvertement par Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games, Apple a fermement refusé la requête des développeurs de Fortnite. Pour vous résumer l'affaire, Epic et Apple sont en conflit suite à la politique de paiements en jeu de l'Apple Store qui implique de fortes commissions pour l'entreprise de la grande pomme.

Récemment, la justice américaine avait tranché en faveur du géant de l'électronique, en forçant Epic à lui verser 6 millions de dollars, et à respecter les termes du contrat. Une décision à laquelle Epic a fait appel. Dans une lettre, Tim Sweeney avait alors demandé la réouverture du compte développeur d'Epic sur l'Apple Store, en affirmant "qu'Epic se conformerait aux directives d'Apple" pourvu que ces derniers "autorisent les liens externes vers d'autres plateformes de paiement". En somme, un statut quo, auquel Apple a répondu en blacklistant le compte développeur d'Epic sur l'Apple Store et ce "tant que le verdict de la cour de justice n'est pas final et sans-appel".

La triste nouvelle, c'est que cette décision implique l'impossibilité pour Epic de continuer le développement de Fortnite sur IOS et sur Mac. Les joueurs adeptes de la marque à la pomme devront patienter encore quelques années avant de pouvoir profiter du Battle Royale, et selon Tim Sweeney cette situation pourrait durer jusqu'à cinq ans. Les lettres en détail (et en anglais) :

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite - Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Android et iOS