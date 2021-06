Fortnite : la saison 7 approche, on fait le point

La saison 7 du chapitre 2 de Fortnite arrive enfin ! Elle débutera le 8 juin prochain, l'occasion pour nous de vous résumer tout ce que l'on sait déjà

[Mis à jour le 07 juin 2021 à 11h26] La saison 7 du chapitre 2 de Fortnite approche à grands pas, et les joueurs et les joueuses du monde entier ont déjà quelques idées à propos de son contenu. Concernant la saison 6, contrairement à la tradition, elle ne devrait malheureusement pas comporter d'évènement de fin de saison de grande envergure. Mais ne vous inquiétez pas, des apparitions et des enlèvements mystérieux ont déjà commencé à se produire sur l'Île. Alors qu'est ce qui nous attend pour cette saison 7 ? On fait le point dans cet article.

Le déploiement de la saison 7 aura lieu le mardi 8 juin et Epic Games ménage déjà les foules avec un slogan : "Ils arrivent". De quoi confirmer les nombreuses théories qui enflammaient la toile depuis maintenant quelques semaines ; les aliens feront leur grande entrée sur l'Île lors de la prochaine saison. Attendez-vous donc à voir débarquer bon nombre d'OVNIs d'ici à la fin de la saison 6. En effet, chaque changement de saison est l'occasion pour Epic Games de nous en mettre plein la vue avec le traditionnel évènement de transition. Cependant, pour la fin de la saison 6, il semblerait qu'aucun évènement de grande envergure ne soit prévu mais cela ne vous empêchera pas de surveiller attentivement le ciel car il n'est pas exclu que certaines choses se passent de ce côté là. Concernant les changements de la saison 7, les armes primales devraient disparaitre tandis que le crafting garderait une place centrale dans le jeu, bénéficiant notamment de nouveaux matériaux de construction. La v17.00 sera aussi l'occasion pour Epic de mettre en place des graphismes améliorés sur PC. En attendant, voici le premier mini-teaser de la saison 7, publié sur Twitter par Fortnite France.

Entrée N407-740



Lorsqu'il est positionné sur le visage, cet appareil en plastique semble nous rendre méconnaissables.



Besoin d'essais supplémentaires.



Données complètes le 8/6/2021 pic.twitter.com/3mZmZeu2dV — Fortnite officiel (@FortniteFR) June 6, 2021

Une saison 7 de Fortnite qui sera donc basée sur le thème des aliens. Ces derniers jours, certains éléments ont déjà pu mettre la puce à l'oreille de nombreux joueurs. En effet, en jeu, si l'on se rend actuellement dans la zone de Sweaty Sands, on peut apercevoir de nombreux posters d'aliens affichés un peu partout. Grande nouveauté du côté de Colossal Crops, un cercle a été dessiné dans le champ, une référence évidente aux petits hommes verts que les amateurs d'OVNIs et d'aliens salueront très vite. Vous pouvez déjà vous rendre en jeu pour observer ce phénomène.

UFOs abduction First Person Clip (via: @HyperDiamond123 & @VastBlastt)



They seem to appear over Risky Reels a lot!pic.twitter.com/6VVQO2vigj — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) June 2, 2021

Autre évènement assez impressionnant, certains joueurs ont déjà commencé à se faire enlever au cours de certaines parties. Comme vous pourrez le voir sur le clip ci-dessus publié par Hypex, vous feriez mieux de vous méfier si vous vous rendez dans la zone de Risky Reels. Vous pourriez être enlevés et téléportés dans une autre partie de la map, avec... toute votre vie et une jauge de bouclier remplie. Les petits hommes verts semblent somme toute être tout à fait sympathiques, s'ils ne vous lâchent pas en plein milieu de la tempête.

Côté skins, le crossover avec le MCU continue puisqu'un skin de Loki devrait être introduit au cours de la saison 7, aux côtés d'un autre personnage issu de l'univers Marvel, dont l'identité n'a toujours pas été confirmée. Concernant l'univers DC, la collaboration continue au cours de la saison 6 avec la Deathstroke Zero Cup qui a eu lieu le 27 mai, à laquelle les joueurs ont pu participer pour tenter de gagner un skin de Deathstroke Zero en avant-première. Par ailleurs, les fans du PNJ Orelia peuvent d'ores et déjà mettre les mains sur son skin 6 pour la somme de 1500 V Bucks. Bien entendu, la plupart de ces informations ne sont pas encore confirmées, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'elles le seront dans les jours suivants. Nous vous en tiendrons informés.

© Epic Games

Le patch 16.50, dernier de la saison 6, a apporté avec lui de nombreuses nouveautés et Easter Eggs sur la carte de Fortnite. La communauté de joueurs toute entière se trouve en quête des mystères pouvant révéler certains éléments de la saison 7. Récemment, un dernier patch a encore apporté plus de contenu en prévision du changement de saison prochain. Si jamais vous faites partie des curieux voulant absolument tout savoir sur les nouveautés du Battle Royale d'Epic Games, nous avons décidé de les répertorier dans cet article :

Juste au dessus de la zone de Dam, sur la berge de la rivière, vous pourrez trouver un hélicoptère écrasé, flanqué du sigle de l'IO, l'organisation à l'origine de la création de l'Île de Fortnite.

L'autre nouveauté du jour se passe du côté de Deadfire et de sa prison à Gnomes, non loin de Lazy Lake. La frénésie d'arrestations du PNJ semble continuer puisque sa prison se remplit de plus en plus. Derrière le bureau du sheriff, on peut désormais apercevoir un appareil radio ainsi qu'un chapeau en aluminium non sans rappeler l'attirail des chasseurs d'OVNI.

Un cristal est apparu sur la plus haute montagne du jeu, le Mount Kay. Cette apparition est-elle liée aux défis de la semaine 11 de la saison 6, ou bien est-il la clé vers d'autres informations sur la saison 7 ? Pour l'instant, aucun moyen de le savoir, seul le temps nous le dira.

Comme mentionné plus haut, le champ de Colossal Crops a été taillé dans une forme mystérieuse. Peut-être le lieu d'atterrissage de nos visiteurs venus d'ailleurs ?

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

Fortnite - Disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Android et iOS