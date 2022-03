PS5 : où trouver des consoles en fin de semaine ? Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. La PS5 est l'un des produits les plus recherchés du moment. La console de toute dernière génération par Sony est de plus en plus disponible chez les revendeurs, après des mois de rupture de stock.

[Mis à jour le 31 mars 2022 à 10h47] Il y a un peu plus d'un an et demi, nous devions dire adieu à la Playstation 4, après de longues années de bons et loyaux service. Sauf qu'on a découvert assez vite que sa remplaçante, la très attendue et révolutionnaire Playstation 5, était un peu timide. Difficile de la trouver en boutique et sur le net, la faute à une pénurie internationale de semiconducteurs, conséquence directe de la pandémie de coronavirus. Une situation qui se poursuit depuis novembre 2020 donc, rendant très difficile l'achat d'une console. Mais ce mois de mars a vu la situation s'améliorer pour les acheteurs, avec de nombreux réassorts, dont il faut évidemment se saisir au plus vite. Pour ce faire, nous vous avons réunit l'évolution des stocks neufs et occasion en direct, nos conseils d'achat et les meilleures offres de jeu PS5 dans cet article.

Notre point sur les stocks de PS5 du jeudi 31 mars :

10h45 : La PS5 se fait attendre ce jeudi. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Trouver une Playstation 5 neuve relève donc un petit peu de l'exploit. Il faut être disponible quand un réassort se produit, valider son panier rapidement, faire face à la forte affluence sur les sites... Pour vous éviter tout cela, il existe toujours une autre solution, se procurer la console d'occasion. La PS5 se trouve relativement facilement sur les sites de revente, comme ici Rakuten. Seulement, les revendeurs se donnent à cœur joie sur le prix de la console, parfois revendue plus du double de sa valeur neuve. Des offres honnêtes peuvent cependant se glisser entre les lignes, c'est pourquoi voici les deux meilleures offres neuves et occasion pour la PS5 sur Rakuten. Pour rappel, la console est vendue neuve 399 € pour sa version Digitale et 499 € pour sa version Standard.