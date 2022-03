PS5 : où trouver la console aujourd'hui ? Les stocks en direct

PLAYSTATION 5. La PS5 continue de se faire porter pâle en ce début de mois de mars. La console est difficile à trouver en magasin comme sur le web, malgré des réassorts qui peuvent surgir à tout moment. Les stocks en direct.

[Mis à jour le 8 mars 2022 à 09h53] Cela fait presque une année et demi que les consoles de salon next-gen sont sorties, au beau milieu de la crise du coronavirus en novembre 2020. Une année et demi qui, malgré des ventes record pour Sony et sa PS5, a été placée sous le signe de la patience pour les acheteurs, qui doivent faire face à une pénurie mondialisée de consoles de salon. En cause, les ruptures d'approvisionnement de puces électroniques liées au marché des semiconducteurs. Mais tout n'est pas perdu ! Il est toujours possible d'obtenir une console, pourvu de faire preuve de rapidité et de réactivité face aux réassorts qui peuvent arriver à tout moment. Ces "drops", nous vous les retranscrivons en direct, aux côtés de nos conseils d'achat pour optimiser votre quête de la Playstation 5.

Notre point sur les stocks de PS5 du mardi 8 mars :

9h51 : Des rumeurs circulent sur un réassort imminent chez CDiscount, restez informés.

Des rumeurs circulent sur un réassort imminent chez CDiscount, restez informés. 9h50 : La PS5 se fait attendre. On la retrouve cependant d'occasion et à prix fort sur le site Rakuten.

Vous l'aurez compris, plus que jamais, la Playstation 5 est convoitée par de nombreux acheteurs. Il est donc nécessaire de connaître certaines astuces afin de pouvoir réaliser son achat en toute sécurité et le plus rapidement possible. En effet, les stocks sont si limités que la règle du premier arrivé premier servi est devenu de mise à chaque réassort. Vous pouvez apprendre certaines techniques et astuces pour optimiser au maximum votre temps pour réaliser votre achat le plus rapidement possible dans le diaporama ci-dessous. Vous y retrouverez 10 astuces essentielles concernant les achats de PS5 sur le web et sur certains sites en particulier.

Trouver une PS5 neuve est aussi compliqué qu'il est facile de trouver une PS5 à la revente. En effet, les revendeurs ont parfaitement compris la valeur réelle de la console, et s'en donnent à cœur joie sur les prix. Sur le site de Rakuten, on retrouve la console à des prix variant entre 700 et plus de 1000 euros. Des prix à prendre en considération sachant que la console est vendue neuve à 399,99 € pour sa version Digitale et à 499,99 € pour sa version Standard. Un achat qui ne découragera pas les joueurs les plus motivés, prêts à investir une somme conséquente dans l'acquisition de ce qui est devenu depuis un peu moins d'un an un objet de valeur.