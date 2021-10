Playstation State of Play : Qu'attendre de la conférence de Sony ?

PLAYSTATION STATE OF PLAY. Sony va diffuser ce mercredi un State of Play dédié à ses éditeurs tiers. On s'attend au retour de titres très attendus comme Final Fantasy XVI et Hogwarts Legacy. Toutes les infos en détail.

Sony a prévu de nous en mettre plein les yeux avec sa conférence State of Play de ce mercredi soir. Une diffusion qui bien que tardive nous promet de grosses informations sur des jeux très attendus. Elle sera dédié aux éditeurs tiers du studio, et devrait nous apporter beaucoup d'informations sur l'avenir de la Playstation 5 et de la Playstation 4. En effet, on attend des nouvelles de très grosses sorties, comme Final Fantasy XVI ou encore Hogwarts Legacy, et ce State of Play serait l'occasion idéale de nous rafraîchir la mémoire. Rien n'est prévu en revanche pour les grandes exclusivités Playstation, on pense notamment à Horizon Forbidden West ou encore God of War. Le State of Play de ce soir sera donc l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les productions des studios historiquement rattachés à Sony et tout comme vous, on a hâte d'en savoir plus ce soir à 23h. Le State of Play en direct :

Final Fantasy XVI à l'honneur ?

On sait que Sony et Square Enix ont une relation extrêmement forte. Or, on attend des nouvelles du prochain Final Fantasy depuis un moment, plus d'un an depuis le premier trailer pour être exact. Le State of Play de ce soir serait l'occasion idéale de nous (re)présenter le prochain volet de la populaire série de jeux de rôle, un seizième épisode qui s'annonce épique, revenant à un univers d'héroic fantasy médiéval aussi convaincant que riche, en exclusivité sur Playstation 5. D'autant plus que son producteur, Naoki Yoshida, a annoncé cet été que le jeu en était au stade final de son développement. Autant d'indices qui semblent pointer vers le State of Play de ce soir.

Hogwarts Legacy, le retour

Que dites-vous ? Un RPG dans l'univers d'Harry Potter ? Il y a maintenant un an Sony présentait Hogwarts Legacy dans son Showcase de juin 2020. Un projet ambitieux porté par le studio Avalanche Software qui a pour ambition de nous transporter dans l'univers magique de J.K Rowling. Participer à des cours de magie, combattre des trolls et des Mangemorts et le tout sur PS5 et PS4, Hogwarts Legacy est un succès quasi-assuré. Ce jeu attendu par les fans du monde entier pourrait bien être lui aussi (re)présenté ce soir, surtout si l'on en croit les dires de certains leakers assez proche de Sony.

D'autres sorties à suivre

En plus d'Harry Potter, le State of Play de ce soir sera aussi l'occasion de reparler de l'un de nos héros favori, Batman. On attend des nouvelles de Gotham Knights depuis un moment. Ce jeu qui est lui aussi un RPG en monde-ouvert pourrait bien être un gros succès, et le State of Play de ce soir constitue l'occasion idéale de nous rappeler l'existence du chevalier noir. En plus de Batman, on peut aussi attendre des informations au sujet de Gollum, le jeu d'infiltration développé par Daedalic Entertainment est prévu pour 2022 et nous transportera dans la peau de Sméagol au cours de ses différents voyages dans la Terre du Milieu.