State of Play : qu'attendre de la conférence PS4, PS5 et PS VR 2 ?

Après Nintendo c'est au tour de Playstation de faire son show avec un nouveau State of Play dans la nuit de mardi à jeudi. Au menu, divers annonces, et quelques infos inédites.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 12h49] C'est tard la nuit dernière que Sony a annoncé son prochain State of Play, prenant de cours tous les joueurs et les joueuses qui s'attendaient à une journée strictement sous l'égide de Nintendo. Il est vrai que les fans de Playstation ont quelques jeux dont ils peuvent attendre des nouvelles, avec la sortie prochaine de God of War : Ragnarök, et Spiderman 2. Pour le premier, quelques images des gameplay ne seraient pas de refus, tandis que pour le second Sony reste totalement mutique depuis sa présentation il y a un an. Sauf que, mauvaise nouvelle pour ces fans, le State of Play de ce soir ne semble pas être destiné à traiter ces deux sujets, mais serait plutôt un showcase des studios japonais partenaires de Sony. On vous explique tout.

Et bien juste ci-dessous, où directement sur les pages YouTube et Twitch de Playstation, dès ce mercredi 13 septembre à 23h59.

Comme toujours après l'annonce d'un State of Play, il est nécessaire de se poser des questions sur son contenu exact. On vous le disait un peu dans l'introduction de cet article, mais le State of Play de Playstation cette nuit sera entièrement consacré aux partenaires japonais de Sony. On pourra y retrouver de nouvelles informations sur dix sorties PS5, PS4 et PS VR 2. On aura donc l'occasion de découvrir en détail le futur du prochain casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5. Pour ce qui est des jeux console, Sony a a explicitement annoncé vouloir présenter "des mises à jour incroyables de la part de nos partenaires japonais, mais aussi quelques autres surprises de nos développeurs internationaux".

On pourra donc imaginer la présence de Square Enix et de son Final Fantasy XVI ce soir, celle de Capcom et de ses futurs Resident Evil (dont un remake du 4) et espérer celle de Sony Santa Monica et de son très attendu God of War : Ragnarök, bien que ce soit peu probable. Dans le genre peu probable, on retrouve aussi Spiderman 2, présenté pour la première fois il y a un peu moins d'un an. Depuis, c'est le calme plat du côté de Sony à son sujet, alors peut être que notre araignée internationale fera partie des surprises de la soirée. Mais rien n'est moins sûr.

Par ailleurs, si vous êtes fan de jeux vidéo et que vous souhaitez patienter avant le State of Play de ce soir, sachez que Nintendo a aussi organisé son propre évènement ce mardi, en proposant à ses fans un Nintendo Direct de plus de quarante minutes dans l'après-midi. Vous pouvez en apprendre plus sur l'évènement dans notre article juste ci-dessus.