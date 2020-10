FIFA 21 : tests, prix, éditions... Tout sur la nouvelle version

La simulation de football de référence revient cette année encore avec une nouvelle édition qui fait beaucoup d'envieux. Que vaut FIFA 21 ? Revue de presse.

[Mis à jour le 6 octobre 2020 à 17h50] La presse spécialisée dans le jeu vidéo a publié ses tests en France. Ceux-ci laissent entrevoir un FIFA 21 de qualité mais qui ne propose pas de nouveautés suffisamment significatives pour être vraiment recommandé en cette fin d'année. Gamekult, qui lui accorde un 6/10, explique notamment que "FIFA 21 corrige quelques aberrations du précédent, mais il en préserve la philosophie" sans apporter une révolution, attendue depuis plusieurs années, du modèle. La faute notamment à un "moteur de jeu qui n'évolue pas ou si peu". Pointée du doigt tout particulièrement, la "passivité des joueurs sans contrôle, notamment les milieux défensifs, fait vraiment tâche".

Jeuxvideo.com s'accorde grosso modo avec ce constat, affublant FIFA 21 d'un 13/20. Cette version 2021 n'incarne "certainement pas l'épisode du renouveau" bien qu'il s'agisse là encore d'une "simulation généreuse capable de vous occuper une année entière". Tout particulièrement, bien qu'il y ait eu des améliorations consenties sur les passes longues et les contres, "l'équilibrage général du titre n'en reste pas moins bancal sur d'autres points".

Chez Gameblog, où l'on peut découvrir la note de 6/10, on précise que FIFA 21 n'est "pas mauvais loin de là" mais que le manque d'innovation par rapport à la version 2020 est assez criant. Bien que le jeu d'Electronic Arts profite de "bases solides même s'il ne change pas la recette", "la série a vraiment besoin d'un ravalement de façade". Gameblog critique également la défense qui "souffre d'un déséquilibrage important". En tout état de cause, FIFA 21 semble être un épisode qui ne manque pas de qualité mais qui, pour ceux qui suivent la licence tous les ans, manque peut-être d'ambition. Les différents sites français s'accordent notamment à dire que cet épisode est celui de la transition et qu'il faut espérer une version 22 à l'échelle plus importante grâce aux capacités de la nouvelle génération de consoles.

Les joueurs habitués de FIFA attendent leur nouvelle version de la simulation de football chaque année à la rentrée. FIFA 21 n'échappe pas à la règle puisque cette nouvelle édition a été calée par son éditeur, Electronic Arts, pour le 9 octobre 2020. Il s'agit d'une édition du jeu tout à fait particulière puisqu'elle compte bien faire la bascule entre les deux générations de consoles : la Xbox One et la Xbox Series X d'une part et la PS4 et la PS5 d'autre part. Notez d'ailleurs que pour l'achat d'une version PS4 de FIFA 21, vous obtiendrez la version PS5 gratuitement. De même, pour l'achat d'une version Xbox One du jeu, vous obtiendrez gratuitement sa version compatible avec les Xbox Series X et Series S.

Electronic Arts propose une sortie simultanée de FIFA 21 sur Xbox One, PS4 et PC cette année. S'il faudra attendre la sortie des consoles de nouvelle génération, les amateurs de jeu sur ordinateur pourront en profiter dès le 9 octobre en même temps que leurs camarades joueurs sur consoles. Le jeu est en vente en boîte chez les revendeurs habituels mais aussi par téléchargement en ligne sur le magasin d'EA : Origin pour le prix de vente conseillé de 49,99€ pour la version standard.

C'est désormais habituel, les éditeurs proposent aux joueurs différentes versions de leur jeu, de la moins à la plus collector. C'est évidemment le cas d'Electronic Arts pour FIFA 21 qui se décline en trois éditions. La première, la version Standard, est proposée au prix conseillé de 69,99€ et inclut le jeu et quelques bonus dont trois packs Or rares (un par semaine pendant trois semaines).

L'édition Champions de FIFA 21 est proposée au prix conseillé de 89,99€ avec le jeu à disposition avec trois jours d'accès anticipé ainsi que jusqu'à 12 packs Or rares (un par semaine pendant douze semaines) ainsi que d'autres bonus liés au mode FUT. Notez enfin la mise en vente d'une édition Ultimate proposée au prix conseillé de 99,99€. Celle-ci promet le jeu à disposition avec trois jours d'accès anticipé ainsi que jusqu'à 24 packs Or rares (deux par semaine pendant douze semaines) et des bonus liés au mode FUT.

Abonnement visant à bénéficier des jeux Electronic Arts, l'EA Play permet avant tout de profiter d'un catalogue de jeux plus anciens. Cependant, FIFA 21 est accessible aux abonnés EA Play dans une version d'essai en accès anticipé pour une durée de 10 heures. Passé ce temps, FIFA 21 ne vous sera donc plus disponible dans le cadre de votre abonnement. Un moyen que l'éditeur juge bon pour laisser ses utilisateurs tester l'expérience FIFA 21 avant qu'ils craquent pour le jeu.