E3 2021 : annonces, dates de sortie... Le récapitulatif des conférences

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 11h38] Entre l'E3 2021 et la Summer Game Fest, le début de ce mois de juin a été très chargé pour le monde du jeu vidéo. Les plus grands éditeurs se sont réunis pour présenter leurs nouveaux projets, et annoncer de nombreuses sorties d'ici à la fin de l'année 2022. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'intégralité des conférences, que vous avez raté l'annonce, le trailer ou le gameplay de l'un de vos jeux favoris, nous vous avons résumé l'essentiel de ces deux dernières semaines.

Originellement organisé pour combler le vide laissé par l'absence de l'E3 en 2020, l'évènement de Geoff Keighley était reconduit pour une édition 2021 plus condensée et entièrement diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming. Le 10 juin dernier a eu lieu le Kick-off Live, où l'on a pu voir de nombreuses annonces. Parmi les trois grandes annonces qu'on a pu en retenir, il y a tout d'abord la présentation du trailer de la saison 4 de Call of Duty : Warzone, où l'on a pu voir les nombreux changements qui auront lieu dans Verdansk ces prochaines semaines. On a aussi eu le droit à un autre trailer, cette fois-ci de la part de Gearbox Softwares. L'éditeur de Borderlands a pu présenter son futur projet, Tiny Tina's Wonderland, un spin-off de la très populaire série de looter-shooters. Les amateurs de l'univers de Borderlands pourront plonger dans l'imagination de l'un de ses personnages les plus fous (et c'est dire dans Borderlands), Tiny Tina, et vivre des aventures musclées dans un monde féérique. La troisième et dernière annonce concerne Elden Ring, le très attendu projet de Bandai Namco, porté par Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Sekiro...) et George R.R. Martin. (Game of Thrones). Après deux ans d'attente, les joueurs et les joueuses ont pu apercevoir les premières images de gameplay d'un titre qui promet énormément et qui est prévu pour début 2022.

La conférence Ubisoft Forward a été relativement chargée cette année, et c'est bien normal, avec des grosses sorties comme Far Cry 6, les extensions d'Assassin's Creed Valhalla ou encore Rainbow 6 : Extraction (anciennement Rainbow 6 Quarantine). La conférence a débuté par un petit tour sur les jeux déjà sortis, comme For Honor et Trackmania. La saison 2 de l'an 5 de For Honor débute prochainement, avec un passe de combat et des nouvelles variations d'armure. The Crew 2 fête son troisième anniversaire avec une nouvelle voiture, Watch Dogs Legion a un nouveau DLC tandis que les Tortues Ninja rejoignent Brawlhalla. Côté nouvelles sorties, Rainbow 6 Extraction s'est montré pendant 7 minutes de gameplay, il s'agira donc d'un jeu en coop jusqu'à trois joueurs, où il faudra survivre à des zones infestées par des extraterrestres.

Pour les amateurs de musique, Ubisoft a présenté Rocksmith+, un service d'abonnement dédié à l'apprentissage de la guitare. Et Just Dance 2022 fait son grand retour avec une version prévue pour le 4 novembre. Du nouveau aussi du côté d'Assassin's Creed Valhalla, le prochain DLC "Le Siège de Paris" sortira cet été. Le RPG d'Ubisoft reste sur une très bonne lancée et bénéficiera pour la première fois depuis l'ère de Assassin's Creed RPG, d'une deuxième saison de contenus qui sera développée à la fin du Season Pass actuel. Concernant Far Cry 6, on parle aussi de Season Pass car ce dernier comprendra des extensions dédiées aux antagonistes des épisodes précédents : Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed. Les joueurs pourront les incarner et découvrir leurs histoires.

La conférence Xbox et Bethesda nous a réservé pas mal de surprises. C'est Todd Howard qui a débuté la cérémonie en présentant lui-même Starfield, le prochain gros projet de Bethesda avec un trailer de quelques minutes. On ne sait pas énormément de choses sur le jeu, mis à part le fait qu'il soit le résultat de 25 années de travail et qu'il y sera sujet de conquête spatiale. En revanche, on sait que sa date de sortie est fixée pour le 11 novembre 2022. Déception pour les joueurs Playstation, le jeu sortira uniquement sur Xbox et sur PC, il sera d'ailleurs inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Autre grosse annonce, STALKER 2. Heart of Chernobyl a enfin montré le bout de son nez avec un trailer très impressionnant. Après un premier opus très populaire sorti, tenez vous bien, il y a quatorze ans, la série de FPS de survie en monde ouvert marque son grand retour, toujours développé par GSC Game World. Le studio ukrainien a littéralement été ressuscité notamment grâce à Cossacks 3 sorti en 2016. Des dialogues en version originale, des graphismes à couper le souffle, le tout dans un monde post-apocalyptique autour des ruines de Tchernobyl, il est vrai que ce trailer a de quoi impressionner le public, y compris ceux n'ayant jamais entendu parler de la franchise. Le jeu sortira le 28 avril 2022 sur Xbox Series X|S et sur PC.

On en sait un peu plus sur Halo Infinite, qui sortira bien en fin d'année. Le mode solo et le mode multijoueur (qui sera d'ailleurs Free to Play) sortiront en même temps. Le mode solo poursuivra les aventures du célèbre Spartan 117, dans un monde semi-ouvert. Le jeu sortira aux alentours des fêtes de Noël sur Xbox Series X|S, Xbox One, et PC. Battlefield 2042 a aussi officialisé son arrivée prochaine sur le Xbox Game Pass, et EA nous en a proposé quelques minutes de gameplay. Bonne nouvelle pour les fans de Diablo, une version remasterisée de Diablo 2, Diablo 2 Resurrected sortira le 23 septembre 2021. Elle proposera une expérience fidèle au jeu original, avec un coop jusqu'à 8 joueurs. Autre grande surprise, on a pu voir lors de la conférence le trailer d'A Plague Tale : Requiem, la suite du jeu d'aventure médiéval à succès est prévue pour 2022. Forza Horizon 5 a été le clou du spectacle pour cette présentation bien remplie, avec un trailer de gameplay visuellement époustouflant. Le jeu sera disponible le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Nintendo a frappé fort lors de cet E3 2021. Occupant l'antenne pendant près de quatre heures, la firme nipponne a inondé son audience d'annonces et d'informations quant à l'avenir des jeux Nintendo Switch. En revanche, aucune annonce n'a été faite concernant la Nintendo Switch Pro, l'éditeur est resté totalement muet au sujet de la future console hybride, prenant à contre-pied les rumeurs d'une sortie imminente qui ont enflammé la toile ces dernières semaines. Il semblerait donc que la Nintendo Switch ait encore de beaux jours devant elle, ce qui a été confirmé par les annonces de nombreux jeux exclusifs à la petite console. Pour Super Smash Bros Ultimate, une collaboration avec Tekken a permis l'introduction de Kazuya Mishima parmi les personnages, à travers un DLC payant. On peut aussi noter que le nouveau Life is Strange True Colors, et le Life is Strange Remastered Collection arrivent sur Nintendo Switch.

La surprise de la conférence, c'est l'annonce de Metroid Dread. Samus revient dans une aventure en 2,5D, mêlant jeu de plateforme et cinématique en 3D. Le jeu sortira le 8 octobre 2021 sur Switch. Bonne nouvelle pour les fans de Mario Party, Mario Party Superstars sortira le 29 octobre prochain, et reprendra beaucoup de contenu de ses prédécesseurs. Un nouveau Wario Ware a été annoncé ainsi que le portage de Just Dance 2022 sur Nintendo Switch. Grosse annonce aussi pour les fans de Zelda Breath of the Wild puisqu'un trailer magnifique de Zelda Breath of the Wild 2, le second opus du RPG à succès a été diffusé hier. Après 4 ans d'attente, Link revient dans une aventure dans les cieux d'Hyrule qui s'annonce épique et qui sortira normalement en 2022.

Grands absents logiques de l'E3 2021, Sony et EA qui ont pris depuis plusieurs années l'habitude d'organiser leurs propres évènements. L'EA Play aura lieu le 22 juillet 2021, avec de nombreuses annonces, notamment autour du très attendu Battlefield 2042, et des prochains titres EA Sports. On pourrait même rêver d'une annonce concernant un éventuel jeu Star Wars. Du côté de Sony, leur nom est annoncé dans la liste des participants de la Summer Game Fest, mais comme cette-dernière doit durer plus d'un mois, il est difficile de placer une date exacte sur une conférence Sony.