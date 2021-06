E3 2021 : le planning complet des conférences

L'E3 2021 s'approche à grands pas et marque le début d'une saison pleine de surprises pour l'industrie du jeu vidéo. Où et quand visionner les conférences ? Planning, attentes, annonces...On vous résume tout.

[Mis à jour le 8 juin 2021 à 17h05] Prochaines sorties, annonces, futurs projets, le mois de juin est traditionnellement très mouvementé pour l'industrie du jeu vidéo. Entre l'E3 2021 et la Summer Game Fest, de nombreux évènements réunissant les plus gros éditeurs du milieu sont prévues. Et cette année, une fois de plus, l'habituelle semaine de conférences au centre de conventions de Los Angeles laisse place à plusieurs journées de diffusions à distance. Pour que vous ne ratiez rien d'une édition 2021 qui s'annonce pleine de surprises, nous avons recoupé pour vous le planning des conférences et ce qu'elles nous promettent cette année.

Thursday, don't miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy — Summer Game Fest - LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021

Originalement organisé pour combler le vide laissé par l'absence de l'E3 en 2020, l'évènement de Geoff Keighley est reconduit pour une édition 2021 plus condensée et entièrement diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming. De nombreux studios y ont confirmé leur participation dont EA, Sony et Activision-Blizzard. Le Summer Game Fest débutera le 10 juin et s'étendra sur plusieurs mois, avec un live présenté par Geoff Keighley, où l'on pourra apprécier des performances de Day of the Devs et de Weezers. Le tout sera diffusé sur Twitch, Youtube, Facebook et Twitter. A noter, Hideo Kojima a confirmé sa présence à la Summer Game Fest, l'occasion pour lui de peut être dévoiler son prochain jeu. Par ailleurs, c'est Raven Software qui risque de subtiliser le spectacle avec la présentation en avant-première de la prochaine saison de Call of Duty Warzone. Le très populaire Battle Royale dévoilera ses nouveautés à 20h lors du Kick-off Live du 10 juin.

Comme mentionné plus haut, l'E3 2021 devrait se dérouler d'une façon toute particulière, puisque l'évènement est prévu pour être diffusé entièrement à distance. Concrètement, il s'agirait plutôt d'une succession de conférences organisées par les différents participants et diffusées sur le portail de l'E3, son app et sur des plateformes de streaming comme Twitch, Twitter ou Youtube. Vous pouvez d'ores et déjà gratuitement vous inscrire sur le portail web de l'E3 afin d'accéder aux conférences le jour J. L'évènement sera présenté pas Alex "Goldenboy" Mendez, Jacki Jing et Greg Miller et débutera le 12 juin à 19h (heure française). Le programme détaillé se trouve au bas de cet article.

Du côté d'Ubisoft c'est donc le 12 juin à 21h heure française que l'on pourra assister en direct à la conférence Ubisoft Forward, sur les différentes plateformes de streaming. On peut s'attendre à de nombreuses annonces sur des titres très attendus comme Far Cry 6 où l'on pourra retrouver le très populaire Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), Rainbow Six Quarantine (prochainement Rainbow Six Extraction), ou encore les prochains DLC d'Assassin's Creed Valhalla. Malheureusement on sait déjà qu'on aura pas d'informations sur la franchise Tom Clancy's The Division malgré un prochain titre et un free-to-play annoncés récemment. A l'instar du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps qui a été repoussé à 2022.

Games, Games, Games

World Premieres

New titles on @XboxGamePass



Save the date for the Xbox & Bethesda Games Showcase: https://t.co/ezcMtO6JM6 | #XboxBethesda pic.twitter.com/WHVbgZl5Fo — Xbox (@Xbox) May 26, 2021

La conférence Xbox & Bethesda Game Showcase aura, quant à elle, lieu le 13 juin à 19h heure française. Côté Xbox, nous sommes quasiment sûrs d'y retrouver des informations sur Halo Infinite, Forza Motosport, et surtout le très attendu prochain titre Fable. Chez Bethesda on reste encore un petit peu dans le flou, mais on peut s'attendre à des nouvelles du RPG spatial Starfield tandis que les plus fous d'entre nous pourraient se prendre à rêver d'une annonce sur un prochain titre Elder Scrolls. Pour rappel, la conférence sera diffusée en live sur Youtube, Twitch, Twitter et Facebook.

Le 15/06, Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l'#E32021. Rendez-vous à 18:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. pic.twitter.com/WtgqJhjILL — Nintendo France (@NintendoFrance) June 2, 2021

Pour Nintendo c'est bien le 15 juin à 18h que l'on pourra assister à la Nintendo Direct, conférence de 40 minutes consacrée aux prochaines sorties sur Nintendo Switch. On pourra sûrement y voir de nouvelles images des prochains remakes Pokémon, voire du très attendu Pokémon Arceus si l'on peut rêver un peu. Cette conférence sera suivie de la Nintendo Treehouse, une diffusion de trois heures consacrée aux présentations de gameplay de ses prochains jeux. Les plus fous d'entre nous pourraient espérer y voir une annonce au sujet de la Nintendo Switch Pro, bien que cela soit fort peu probable. En effet Nintendo a été assez clair, les conférences de l'E3 seront exclusivement réservées aux annonces concernant les prochains titres sur Nintendo Switch.

Un autre évènement à suivre sera le PC Gaming Show, qui risque de contenir le plus d'infos et de trailers sur une grande quantité de jeux et de matériel. On pourra en apprendre un peu plus sur Dying Light 2 : Stay Human, l'avenir des cartes graphiques Nvidia et AMD, ou encore sur le prochain titre de l'univers Warhammer de Bulwark Studio. Autre évènement de cette conférence, Nacon et Big Bad Wolf dévoileront un nouveau trailer pour le très attendu Vampire : The Masquerade - Swansong. Une conférence extrêmement chargé, avec près d'1H30 de trailers au programme, qui est prévue pour le 13 juin à 23h30 heure française.

Grands absents logiques de l'E3 2021, Sony et EA qui ont pris depuis plusieurs années l'habitude d'organiser leurs propres évènements. L'EA Play aura lieu le 22 juillet 2021, avec de nombreuses annonces, notamment autour du très attendu Battlefield 6, et des prochains titres EA Sports. On pourrait même rêver d'une annonce concernant un éventuel jeu Star Wars. Du côté de Sony, leur nom est annoncé dans la liste des participants de la Summer Game Fest, mais comme cette-dernière devrait durer plus d'un mois, il est difficile de placer une date exacte sur une conférence Sony.

Pour rappel, les conférences de l'E3 2021 seront diffusées en direct sur le portail de l'E3 (qui ouvre le 12 juin), Youtube, Twitch et certains sites d'entreprises.

10 juin :

Summer Game Fest

20h (fr) : Kick-off Live : Présentation Raven Software (COD Warzone)

12 juin :

19h (fr) : Début du pré-show

21h (fr) : Ubisoft Forward

Horaire à définir : Conférence Gearbox

Horaire à définir : Conférence GameBeat

13 juin :

17h45 (fr) : Début du pré-show

Horaire à définir : Future Games Show

19h (fr) : Xbox & Bethesda Game Showcase

21h15 (fr) : Conférence SQUARE ENIX

23h30 (fr) : PC Gaming Show

Horaire à définir : Conférences Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment

14 juin :

17h (fr) : Début du pré-show

Horaires à définir : Conférences Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer, Capcom, Verizon, Intellevision, VENN

15 juin :

17h (fr) Début du pré-show

18h (fr) : Nintendo Direct & Nintendo Treehouse

Horaires à définir : BANDAI NAMCO, Yooreka Games et GameSpot

Clôture : E3 2021 Game Awards Show

22 juillet : EA Play