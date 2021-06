E3 2021 : le programme complet des conférences

Entre le Summer Game Fest et l'E3, le mois de juin promet d'être chargé côté jeux vidéo. Programme, contenu des conférences, à quoi s'attendre ? Nous vous résumons tout dans cet article

[Mis à jour le 4 juin 2021 à 11h20] Le mois de juin est traditionnellement le mois du jeu vidéo, avec de nombreux évènements tournés autour des prochaines sorties et innovations du milieu. Après une édition 2020 annulée pour raisons sanitaires, l'E3 fait son grand retour sous un format 100% numérique du 12 au 15 juin 2021. Elle regroupera les annonces de certains des plus grands studios tels que Ubisoft, Xbox, Bethesda, Square Enix et CAPCOM. Pour les grands absents de l'E3, Sony et EA, il faudra plutôt se tourner vers le Summer Game Fest et l'EA Play (22 juillet prochain). Cet évènement parallèle débutera quant à lui le 10 juin, et regroupera lui aussi de nombreux mastodontes du milieu.

Originalement organisé pour combler le vide laissé par l'absence de l'E3 en 2020, l'évènement de Geoff Keighley est reconduit pour une édition 2021 plus condensée et entièrement diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming. De nombreux studios y ont confirmé leur participation dont EA, Sony et Activision-Blizzard. Le Summer Game Fest débutera le 10 juin et s'étendra sur plusieurs mois, avec un live présenté par Geoff Keighley, où l'on pourra apprécier des performances de Day of the Devs et de Weezers. Le tout sera diffusé sur Twitch, Youtube, Facebook et Twitter.

Comme mentionné plus haut, l'E3 2021 devrait se dérouler d'une façon toute particulière, puisque l'évènement est prévu pour être diffusé entièrement à distance. Concrètement, il s'agirait plutôt d'une succession de conférences organisées par les différents participants et diffusées en libre accès sur le portail de l'E3 et sur des plateformes comme Twitch, Twitter ou Youtube.

Du côté d'Ubisoft c'est donc le 12 juin à 21h heure française que l'on pourra assister en direct à la conférence Ubisoft Forward, sur les différentes plateformes de streaming. On peut s'attendre à de nombreuses annonces sur des titres très attendus comme Far Cry 6 où l'on pourra retrouver le très populaire Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), Rainbow Six Quarantine, ou encore les prochains DLC d'Assassin's Creed Valhalla.

Games, Games, Games

World Premieres

New titles on @XboxGamePass



La conférence Xbox & Bethesda Game Showcase aura, quant à elle, lieu le 13 juin à 19h heure française. Côté Xbox, nous sommes quasiment sûrs d'y retrouver des informations sur Halo Infinite, Forza Motosport, et surtout le très attendu prochain titre Fable. Chez Bethesda on reste encore un petit peu dans le flou, mais on peut s'attendre à des nouvelles du RPG spatial Starfield tandis que les plus fous d'entre nous pourraient se prendre à rêver d'une annonce sur un prochain titre Elder Scrolls. Pour rappel, la conférence sera diffusée en live sur Youtube, Twitch, Twitter et Facebook.

Le 15/06, Nintendo organisera des présentations entièrement virtuelles pour l'#E32021. Rendez-vous à 18:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 40 minutes dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021. pic.twitter.com/WtgqJhjILL — Nintendo France (@NintendoFrance) June 2, 2021

Pour Nintendo c'est bien le 15 juin à 18h que l'on pourra assister à la Nintendo Direct, conférence de 40 minutes consacrée aux prochaines sorties sur Nintendo Switch. On pourra sûrement y voir de nouvelles images des prochains remakes Pokémon, voire du très attendu Pokémon Arceus si l'on peut rêver un peu. Cette conférence sera suivie de la Nintendo Treehouse, une diffusion de trois heures consacrée aux présentations de gameplay de ses prochains jeux. Les plus fous d'entre nous pourraient espérer y voir une annonce au sujet de la Nintendo Switch Pro, bien que cela soit fort peu probable, étant donné le fait que les futurs jeux Nintendo Switch devraient y occuper une place exclusive.

Pour rappel, les conférences de l'E3 2021 seront diffusées en direct sur le portail de l'E3 (qui ouvre le 12 juin), Youtube, Twitch et certains sites d'entreprises.

12 juin :

19h (fr) : Début du pré-show

21h (fr) : Ubisoft Forward

Horaire à définir : Conférence Gearbox

Horaire à définir : Conférence GameBeat

13 juin :

17h45 (fr) : Début du pré-show

Horaire à définir : Future Games Show

Horaire à définir : PC Gaming Show

19h (fr) : Xbox & Bethesda Game Showcase

21h15 (fr) : Conférence SQUARE ENIX

Horaire à définir : Conférences Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment

14 juin :

17h (fr) : Début du pré-show

Horaires à définir : Conférences Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer, Capcom, Verizon, Intellevision, VENN

15 juin :