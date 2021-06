Dying Light 2 : une nouvelle présentation prévue pour juillet

Attendu depuis plusieurs années, Dying Light 2 , le nouvel opus du jeu de survie, parkour et zombies en coopération est confirmé pour la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One.

[Mis à jour le 25 juin 2021 à 11h49] Dying Light fait son grand retour sur le devant de la scène. Trois années après un premier trailer révélé lors de l'E3 2018, Techland nous a présenté plus en détails le second opus de sa série de RPG de survie en coopération. Dying Light 2 : Stay Human arrivera donc en fin d'année 2021, et apporte avec lui de nombreuses nouveautés, qui donneront l'envie aux fans de se replonger dans son univers si particulier. Parkour, zombies, survie, la combinaison qui a fait le succès de la franchise revient dans une version encore plus musclée. Voyons ce que ce second opus a à nous offrir.

Récemment, Techland a invité les nombreux fans de Dying Light à la seconde partie de son évènement "Dying 2 Know". Ce show se déroulera le 1er juillet, en direct sur la chaîne Twitch de l'éditeur polonais. On peut s'attendre à une présentation plus détaillée du jeu, voire à une séquence de gameplay sans coupure, nous permettant d'apprécier l'ambiance de ce très ambitieux jeu de survie en coopération. Nous pourrons aussi juger de l'avancement du travail des équipes de Techland, près de 5 mois avant la sortie du jeu. Nous vous donnons donc rendez-vous sur Twitch le 1er juillet à 21 h, heure française.

Dans Dying Light 2 Stay Human, le joueur est plongé 15 années après la fin du monde due à un virus qui a transformé l'essentiel de l'humanité en zombies. On y incarnera Ethan Coldwell, un étranger sur la quête de son passé, qui se retrouve à arpenter les rues truffées de morts-vivants de The City, l'une des dernières villes habitées de la planète. Il y rencontrera les Nightrunners, un groupe de survivants aguerris avec lequel il sera forcé de collaborer pour survivre, mais pas seulement. Trois factions se disputent le contrôle de The City, les Survivors, les Peacekeepers, et les Renégats, et le joueur devra choisir son camp afin de progresser dans l'aventure.

© Techland

Ce qui nous amène à un élément central du jeu : le dynamisme de l'environnement. Si l'on en croit Techland, les choix du joueur pourront influencer l'histoire, mais aussi le monde en lui-même. Les différentes factions, zombies, et brigands réagissent différemment en fonction du jour ou de la nuit, permettant des phases de gameplay très diversifiées et une immersion intense. De même, les PNJs (personnages non-joueurs) pourront développer une relation complexe avec le héros. Chacun possèdera sa propre personnalité et réagira aux choix du joueur. Quant au parkour, élément essentiel du succès du premier Dying Light, il fait son grand retour, permettant d'explorer amplement la verticalité du monde ouvert et d'échapper à des hordes d'ennemis d'une grande diversité. Concernant les combats, Techland affirme que Dying Light 2 offrira de nombreuses possibilités, que l'on soit adepte de vitesse, de force brute, ou d'ingéniosité. On s'attend donc à un arbre de compétence un peu plus complexe que dans le premier opus.

Un concept original et des fonctionnalités innovantes, Dying Light 2 Stay Human semble bien parti sur les traces de son aîné. Il est vrai que Techland nous a déjà prouvé ses capacités à de maintes reprises, surtout dans le domaine des jeux survival-horror (On pensera ici à l'excellent Dead Island). Il y a donc de bonnes raisons d'attendre Dying Light 2 avec impatience. Pour rappel, le jeu sortira donc le 7 décembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S et X, permettant à ses fans de s'y replonger dès les fêtes de Noël, seuls ou à plusieurs.

Dying Light 2 précommande

Dying Light 2 Stay Human PS5 Cdiscount 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On l'a vu, la bonne nouvelle c'est que Dying Light sortira sur toutes les plateformes. Il est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en précommande. Par ailleurs, les joueurs qui précommandent le jeu sur PS4 et Xbox One pourront gratuitement mettre à niveau leurs versions sur PS5 et Xbox Serie X|S. Trois versions peuvent être d'ores et déjà précommandée, Normale, Deluxe et Ultimate incluant chacune des bonus différents. Le bonus de précommande est un pack de skins exclusif, tandis que les versions Deluxe et Ultimate comprennent respectivement l'accès à un et deux futurs DLCs scénarisés, et à des skins et bonus supplémentaires en jeu.