Far Cry 6 : gameplay, trailer, config pc, précommande... Toutes les infos

Far Cry 6 c'est pour bientôt. Le sixième volet de la célèbre franchise de FPS en monde ouvert d'Ubisoft est en bonne voie pour nous proposer une petite révolution. Toutes les infos sur ce nouveau titre explosif en détail dans cet article.

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 12h36] Far Cry 6, on l'attendait en début d'année 2021. Après un développement plombé par la crise sanitaire, Ubisoft a décidé de repousser la sortie de son petit protégé au 7 octobre prochain. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car on attend beaucoup de ce nouveau volet, surtout au vu de la communication extensive de l'éditeur français à son sujet. Il est vrai que Far Cry 6 s'annonce comme le titre le plus ambitieux de la série, nous proposant une histoire de révolution sur fond d'Île paradisiaque, le tout jouable en solo et entièrement en coop. Il pourrait d'ailleurs sans problème dépasser le record des 310 millions de recettes de Far Cry 5. Comme beaucoup de joueurs on a plus qu'une seule envie c'est de plonger sur l'Île de Yara manette en main. En attendant, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur Far Cry 6.

La version PC de Far Cry 6 a été dévoilée dans un trailer par Ubisoft. On peut noter la prise en charge de Ray-tracing, de l'AMD Fidelity FX Super Resolution, et le support des écrans ultra-larges et des configurations double écrans. Pour tous les joueurs PC, Ubisoft a publié et détaillé les configurations minimales et recommandées afin de pouvoir profiter de Far Cry 6 dans les meilleures conditions, que ce soit en 1080p, en 1440p ou en 4K.

les configurations recommandées © Ubisoft

Non content de nous dévoiler trailers sur trailers depuis maintenant près de deux mois, Ubisoft passe à la vitesse supérieure en nous dévoilant une séquence de gameplay détaillée de Far Cry 6 sur Xbox Series X. Une heure d'action divisée en différentes séquences qui ont donné le ton de ce nouvel opus. Et ce ton est plutôt connu, Far Cry 6 montrant indéniablement qu'Ubisoft maîtrise son sujet. Commençons tout d'abord par l'environnement de Yara. L'Île est somptueuse, massive, avec des graphismes soignés, bien que pas vraiment transcendants, et une direction artistique particulièrement efficace en ce qui concerne les paysages tropicaux qui marque un retour aux paysages des premiers volets par la même occasion.

En ce qui concerne le gameplay, Ubisoft nous propose une recette maîtrisée, avec quelques petits éléments nouveaux. Il s'agit donc de détruire des bases FND appartenant aux soldats d'Anton Castillo pour débloquer des quêtes et des points d'intérêt. Mission de rescousse, de destruction... Des formules connues, mais qui marchent, et un gameplay relativement sandbox grâce aux différents gadgets et armes mis à la disposition de Dani, notre protagoniste. En parlant de lui/elle (car on pourra choisir son sexe au début de l'aventure), Ubisoft a fortement travaillé sa personnalité, à travers des dialogues et des cinématiques à la 3e personne, pour la première fois dans le franchise. Fini les personnages mutiques, on se retrouve avec un héros / une héroïne charismatique opposé.e à un antagoniste qui l'est tout autant (merci Giancarlo Esposito). En bref, Far Cry 6 reprend les bases de la franchise, dans un titre qui est bien loin de nous servir du réchauffé, mais qui, selon l'avis de pas mal de joueurs, manque peut être d'ambition et de prise de risque.

Tout bon Far Cry se doit d'avoir un antagoniste charismatique. On peut dire que sur ce point Ubisoft a mis le paquet puisque qu'il sera incarné à l'écran par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Il joue le rôle d'Anton Castillo, un dictateur sans pitié souhaitant redonner à Yara son prestige d'antan, et créer un monde meilleur pour son fils Diego, joué par Anthony Gonzalez. La vision d'Anton Castillo a un prix, et il n'hésite pas à manipuler son fils et à opprimer sa propre population afin d'arriver à ses fins. De l'autre côté de l'histoire, il y a Dani, le personnage masculin ou féminin joué par le joueur. Dani est l'une des victimes des atrocités commises par Castillo. Il ou elle rejoint un groupe de révolutionnaires éclectique appelé "Libertad", afin de libérer Yara du joug du dictateur sanguinaire.

Premièrement, le lieu de l'action. Far Cry 6 se déroulera sur l'Île de Yara, un paradis tropical figé dans le temps et coupé du monde après une révolution sanglante près d'un demi-siècle plus tôt. Le joueur pourra parcourir ses différents paysages, des rues décrépites de la capitale aux jungles luxuriantes à l'aide de différents moyens de transport, voitures, deux-roues, cheval… Et oui car Yara c'est aussi une faune complexe et éclectique permettant de rajouter beaucoup de vie à ses forêts tropicales. De quoi varier le gameplay et favoriser l'immersion de bon nombre de ses joueurs et joueuses.

Une autre nouveauté dans le gameplay de Far Cry 6, c'est l'emphase mise sur les possibilités de personnalisation. Le joueur a le contrôle sur l'apparence de Dani, avec un modèle féminin et un modèle masculin ayant leurs propres lignes de dialogue. Mais il peut aussi personnaliser son équipement, compagnons (une grande diversité d'animaux de compagnie) et ses véhicules. Autant de possibilités permettant à chacun de se forger sa propre révolution. Par ailleurs, l'accent est mis sur la débrouillardise, notamment au niveau des armes souvent composées de matériaux de récupération et aux fonctionnements plutôt originaux, qui permettront à Dani de surmonter les nombreux obstacles qui l'attendent. Que vous soyez adepte des missions d'infiltration ou plutôt du genre à foncer tout droit au milieu des explosions, vous aurez le choix d'employer différentes tactiques au cours de missions à la difficulté croissante.

Récemment a eu lieu la conférence Ubisoft Forward dans le cadre de l'E3. Plusieurs heures de conférences qui nous ont appris pas mal de choses sur les projets de l'éditeur français, et surtout sur l'avenir de Far Cry 6. Ubisoft a présenté le Season Pass de son jeu, qui comprendra des extensions dédiées aux trois antagonistes des précédents opus. Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed de Far Cry 3, 4 et 5 reviendront dans des DLC qui seront dédiés à leur histoire. D'ailleurs, ce sera au joueur de les incarner et de découvrir ce qui a fait la genèse de leur folie. Un contenu original qui promet d'être fort intéressant.

Far Cry 6 PS5 69,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme tout les Far Cry, le sixième opus nous promet d'être une aventure de haute volée, dans un univers fictif aux accents si réels qu'il sera difficile de ne pas y passer la plus grande partie de nos journées. Il vous faudra cependant patienter quelques mois avant de mettre les mains sur le précieux disque. Le jeu est prévu pour le 7 octobre 2021, avec une sortie sur PS5, PC et Xbox Series X|S. Bonne nouvelle, Ubisoft a décidé d'inclure les possesseurs de consoles "last-gen" dans l'aventure puisque Far Cry sortira également sur PS4 et Xbox One. Par ailleurs, si vous possédez le jeu sur PS4 ou Xbox One et souhaitez passer sur consoles next-gen, vous pourrez accéder aux versions PS5 et Xbox Series X|S gratuitement. En attendant, vous pouvez toujours le précommander ci-dessus, et obtenir des bonus qui incluent une arme et un skin pour le chien Chorizo.